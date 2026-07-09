Kod osumnjičenog, prilikom hapšenja pronađeni su garderoba i nož koje je koristio u razbojništvu.
Hronika
PRONAĐEN I UHAPŠEN: Priveden Novosađanin (41) osumnjičen da je opljačkao prodavnicu i prodavačici pretio nožem
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Pripadnici novosadske policije i UKP u zajedničkoj sinhronizovanoj akciji uhapsili su 41-godišnjeg Novosađanina U.K. za kog se sumnja da je 6. jula u Novom Sadu opljačkao prodavnicu preteći prodavačici nožem.
Kod osumnjičenog, prilikom hapšenja pronađeni su garderoba i nož koje je koristio u razbojništvu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati posle čega će uz krivilčnu prijavu biti priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.
Kurir.rs/TV Pink
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