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Pripadnici novosadske policije i UKP u zajedničkoj sinhronizovanoj akciji uhapsili su 41-godišnjeg Novosađanina U.K. za kog se sumnja da je 6. jula u Novom Sadu opljačkao prodavnicu preteći prodavačici nožem.

Kod osumnjičenog, prilikom hapšenja pronađeni su garderoba i nož koje je koristio u razbojništvu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati posle čega će uz krivilčnu prijavu biti priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.

Kurir.rs/TV Pink

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