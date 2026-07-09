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Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti pucnjave koja se sinoć dogodila u Šapcu, kada je ranjen Milan Ostojić Sandokan (51). Istraga je u toku, a pripadnici policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, preduzimaju sve mere i radnje kako bi utvrdili kako je došlo do pucnjave, identifikovali i pronašli počinioca.

Kako je Kuriru potvrđeno iz izvora bliskog istrazi, policija od trenutka prijave događaja intenzivno radi na prikupljanju svih relevantnih dokaza.

- Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja. Prikupljaju se dokazi, pregledaju snimci sa video-nadzora, obavljaju razgovori sa svedocima i preduzimaju sve druge neophodne mere kako bi slučaj bio u potpunosti rasvetljen - kaže izvor Kurira.

Podsetimo, Milan Ostojić Sandokan ranjen je sinoć oko 23 časa ispred tržnog centra u Šapcu. Prema nezvaničnim informacijama, njega su prijatelji sa teškim povredama dovezli u Opštu bolnicu u Šapcu, gde mu je ukazana hitna medicinska pomoć, nakon čega je zbog težine povreda transportovan na Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu.

Ostojić je, kako se saznaje nezvanično, zadobio povrede leđa i karlične regije.

Sumnja se da je pucnjavi prethodila svađa, nakon koje je na Ostojića ispaljeno više hitaca. Tačne okolnosti incidenta, kao i motiv, predmet su istrage.