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U dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile u poslednjih dvanaest sati u Nišu povređene su tri osobe koje je zbrinula Hitna pomoć. U jednoj od njih motociklista je pobegao sa mesta nesreće nakon što je oborio i povredio osamnaestogodišnjaka. Policija je potvrdila oba incidenta.

- U Donjem Matejevcu je sinoć došlo do sudara gde su se sudarili automobili marke Fiat i Audi. Povređene su putnice stare 27 i 24 godine iz Fiata. U popodnevnim satima oko 17,20 sati zbila se nezgoda gde je oboren mladić(18) na raskrsnici Bulevara Svetog Pantelejmona i ulice Vase Pelagića. Kako se sumnja, njega je povredio motociklista koji se udaljio s lica mesta, a za njim se intenzivno traga i utvrđuju se okolnosti nezgoda - rečeno je Kuriru jutros u policiji.

U oba slučaja je intervenisala Hitna pomoć koja je povređene zbrinula na klinikama Univerzitetsko kliničkog centra.

U Nišu se i jutros zbila još jedna saobraćajna nezgoda, ali sa materijalnom štetom.

Kurir.rs

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