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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su D.T. (34) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda sa smrtnim ishodom.

Kako se sumnja, incident se dogodio 7. juna u Ulici vojvode Đurovića, na Voždovcu, kada je osumnjičeni D.T. naneo više povreda Đorđu A. (45).

Đorđe A. je nakon napada hitno prebačen u Urgentni centar, gde je, uprkos velikoj borbi lekara za njegov život, kasnije podlegao povredama.

Osumnjičenom D.T. je nakon hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

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