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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su D.T. (34) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda sa smrtnim ishodom.

Kako se sumnja, incident se dogodio 7. juna u Ulici vojvode Đurovića, na Voždovcu, kada je osumnjičeni D.T. naneo više povreda Đorđu A. (45).

Đorđe A. je nakon napada hitno prebačen u Urgentni centar, gde je, uprkos velikoj borbi lekara za njegov život, kasnije podlegao povredama.