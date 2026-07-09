Đorđe A. (45) preminuo je nakon teških povreda zadobijenih u tuči na Voždovcu, nakon mesec dana borbe za život.
Hronika
UHAPŠEN OSUMNJIČENI KOJI JE NASMRT PRETUKAO ĐORĐA NA VOŽDOVCU! Borio se mesec dana za život, pa izgubio bitku
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su D.T. (34) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda sa smrtnim ishodom.
Kako se sumnja, incident se dogodio 7. juna u Ulici vojvode Đurovića, na Voždovcu, kada je osumnjičeni D.T. naneo više povreda Đorđu A. (45).
Đorđe A. je nakon napada hitno prebačen u Urgentni centar, gde je, uprkos velikoj borbi lekara za njegov život, kasnije podlegao povredama.
Osumnjičenom D.T. je nakon hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.
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