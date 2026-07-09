Nesreća se dogodila tokom radova na instalacijama kada je mašina, krećući se unazad, naletela na čoveka koji se nalazio iza nje.
Hronika
RADNA MAŠINA PREGAZILA RADNIKA! Stravična nesreća u Beogradu, čovek preminuo na licu mesta
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U naselju Veliki Vrbovski u opštini Palilula u Beogradu, jutros se desila užasna nesreća kada je radna mašina preglazila čoveka koji je preminuo na licu mesta.
Kako se nezvanično saznaje, radnik jedne firme je upravljao mašinom u okviru radova na instalacijama, kretao se u rikverc i nije primetio da se iza njega nalazi čovek.
Mašinom je naleteo na nesrečnog čoveka kojeg je udario i koji je umro na licu mesta.
Na teren su ubrzo izašle ekpe policije i Hitne pomoći i nažalost mogli su samo da konstatuju smrt.
Kurir.rs/Telegraf.rs
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