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U naselju Veliki Vrbovski u opštini Palilula u Beogradu, jutros se desila užasna nesreća kada je radna mašina preglazila čoveka koji je preminuo na licu mesta.

Kako se nezvanično saznaje, radnik jedne firme je upravljao mašinom u okviru radova na instalacijama, kretao se u rikverc i nije primetio da se iza njega nalazi čovek.

Mašinom je naleteo na nesrečnog čoveka kojeg je udario i koji je umro na licu mesta.

Na teren su ubrzo izašle ekpe policije i Hitne pomoći i nažalost mogli su samo da konstatuju smrt.

Kurir.rs/Telegraf.rs

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