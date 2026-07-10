Ovaj događaj izazvao je veliko iznenađenje među galeristima u Barseloni, a posebno u galeriji Mayoral, koja gotovo četiri decenije posluje bez sličnih incidenata.

- Za 37 godina rada ovako nešto nam se nikada nije dogodilo - izjavio je portparol galerije za La Vanguardia.

On je posebno pohvalio rad policije, ističući da je zahvaljujući brzoj reakciji ukradena skulptura vraćena praktično odmah.

- Zahvaljujući odličnoj saradnji policije, umetničko delo vraćeno je u galeriju za manje od dva sata. Iako sve zvuči kao scena iz filma, srećom nije pričinjena nikakva šteta i nastavljamo da radimo kao i do sada - rekao je portparol.