Određeno mu zadržavanje i protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici, prilikom kontrole saobraćaja, zaustavili su muškarca (45) koji je vozio električni bicikl sa 4,04

promila alkohola u organizmu.