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Određeno mu zadržavanje i protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici, prilikom kontrole saobraćaja, zaustavili su muškarca (45) koji je vozio električni bicikl sa 4,04
promila alkohola u organizmu. 

Četrdesetpetogodišnjaku je određeno zadržavanje i protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Kurir.rs

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