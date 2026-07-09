Četrdesetpetogodišnjaku je određeno zadržavanje i protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.
vožnja u pijanom stanju
REKORDER IZ SURDULICE: Vozio električni bicikl sa 4,04 promila alkohola u organizmu
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Određeno mu zadržavanje i protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Surdulici, prilikom kontrole saobraćaja, zaustavili su muškarca (45) koji je vozio električni bicikl sa 4,04
promila alkohola u organizmu.
Četrdesetpetogodišnjaku je određeno zadržavanje i protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.
Kurir.rs
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