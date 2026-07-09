PRETIO NOŽEM RADNICI PRODAVNICE, KAMERE SVE SNIMILE: Oglasila se policija posle hapšenja razbojnika iz Novog Sada (video)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu oglasili su se nakon što su rasvetlili krivično delo razbojništvo i uhapsili S. U. (41) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ovo delo.
- Sumnja se da je on, u ponedeljak, uz pretnju nožem, u prodavnici u Novom Sadu od radnice oduzeo novac od pazara - piše u saopštenju PU Novi Sad.
Efikasnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i nož koji je, kako se sumnja, koristio prilikom izvršenja krivičnog dela.
Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
Podsetimo, jedan od očevidaca ispričao je da se sve dogodilo veoma brzo.
- Muškarac je iznenada uleteo u prodavnicu sa nožem u ruci. Bio je veoma agresivan i pretio je radnici, koja je bila vidno uznemirena. Uzeo je novac iz kase i odmah pobegao. Sve je trajalo svega nekoliko trenutaka - rekao je očevidac.