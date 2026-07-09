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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu oglasili su se nakon što su rasvetlili krivično delo razbojništvo i uhapsili S. U. (41) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ovo delo.

Efikasnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog, kao i nož koji je, kako se sumnja, koristio prilikom izvršenja krivičnog dela.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Podsetimo, jedan od očevidaca ispričao je da se sve dogodilo veoma brzo.