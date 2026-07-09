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Vozaču automobila marke BMW, M. T. (50), koji je, kako se sumnja, učestvovao u saobraćajnoj nesreći u Novom Sadu u kojoj je nastradao pešak Miloš Milošević (28), ukinut je pritvor u kom je bio tri meseca, nakon što je položio jemstvo. Porodica nastradalog Miloševića ne može da se pomiri sa činjenicom da će osumnjičeni biti na slobodi, a najveća bojazan im je, kako kažu, da će on napustiti Srbiju pre sudskog epiloga.

- Taj čovek je tri porodice zavio u crno. Moja supruga i ja smo svakog dana na groblju kod našeg Miloša. Porodica moje ćerke, odnosno Miloševe sestre, jako teško sve ovo podnosi. Ona je u trenutku nesreće bila u osmom mesecu trudnoće. Devojka sa kojom je bio devet godina u vezi je jako loše, kaže da ne vidi više svrhu života... Mnogi prijatelji i dalje pate za njim, komšija mi je danas rekao: "Je l' mi veruješ da ja još nisam uključio muziku u automobilu od kada smo ostali bez Miloša?". Svi su ga voleli. Kada smo videli ovu odluku da se on brani sa slobode uz položeno jemstvo, to nas je potpuno porazilo. Bojimo se da će pobeći - rekao je Dušan Milošević, otac poginulog Miloša, koji napominje da ima puno poverenje u nadležne organe.

- Tužilaštvo je svoj posao odradilo kako je trebalo, tražilo je produženje pritvora. Prvog meseca mu je pritvor bio određen kako ne bi uticao na svedoke, a drugog i trećeg meseca zbog mogućnosti od bekstva, jer čovek ima tri pasoša, srpski, bosanski i australijski. Zbog opasnosti od bekstva i zbog uznemiravanja javnosti je bio u pritvoru poslednja dva meseca, kako sada odjednom to nije bitno? Sud mu je oduzeo pasoš, to su mogli da urade i prvog dana... Do sada smo bili koliko-toliko mirni, kada je ubica našeg deteta bio iza rešetaka, to nam je bila neka uteha, ali da je on pušten na slobodu zbog nekih para i neke hipoteke... Rečeno mi je da je basnoslovni novac u pitanju, ali koliko je, ja to ne znam. Nebitna mi je cifra jer život mog sina nema cenu, a gubitak ne može da se nadoknadi ni sa čim, ali pravda može biti zadovoljena - priča za Kurir otac koji je ostao bez sina u Novom Sadu.

Kako kaže naš sagovornik, najveća bojazan porodice je da osumnjičeni ne pobegne iz Srbije. On dodaje da se tužilaštvo žalilo na ovu odluku Višeg suda u Novom Sadu.

- On sada može da pobegne gde god hoće i kako god hoće, pa koji je kriminalac prešao granicu sa pasošem?! Da li iko razmišlja kako se oseća porodica ubijenog deteta? Kako je nama kada znamo da ubica može da ode kod svoje dece koja su, inače, bila sa njim u automobilu kada je ubijeno moje dete? - pita se Dušan Milošević.

Osumnjičeni M. T., kom je sud ukinuo pritvor uz položeno jemstvo, moći će da bude na slobodi sve do suđenja, uz izrečenu meru zabrane napuštanja boravišta, te obavezu javljanja postupajućem javnom tužiocu jednom mesečno, od prvog do petog u mesecu, a privremeno mu je oduzet i pasoš.

Inače, on se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od pet do petnaest godina.

- Osumnjičeni je upozoren da ukoliko prekrši izrečene mere, novčani iznos na ime jemstva, odnosno hipoteka na nepokretnosti biće realizovana u korist budžeta Republike Srbije, a prema osumnjičenom će se odrediti pritvor - navode iz Višeg suda u Novom Sadu.

Osumnjičenom vozaču je poslednji put 6. juna pritvor produžen do 6. jula, kada mu je ukint uz jemstvo.

Miloš Milošević Foto: Privatna arhiva

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se 6. aprila oko 22 sata na uglu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara u Novom Sad, kada je jedan automobil posle sudara sa drugim automobilom izleteo sa kolovoza, zakucao se u semafor i oborio ga. Semafor je pao na dvojicu prolaznika. Jedan tridesetogodišnjak je lakše povređen, dok je Miloš nažalost, preminuo od posledica teških povreda.

- To za mene nije nesreća nego ubistvo, jer čovek nije uradio ništa da izbegne nesreću - nije cimnuo volan, nije zakočio. On nije izgubio kontrolu, on je potpuno izgubio fokus nad vožnjom i vozilom, čovek je prešao dve trake, napravio sudar i udario u semafor. Naše dete je stajalo na pešačkom mostu, na mestu na kojem je zakonom određeno i garantovano bezbedano stajanje pešacima dok se ne upali zeleno svetlo da pređu ulicu. Suđenje bi trebalo da krene početkom oktobra, to je maksimalan rok, a on je posle tri meseca pušten iz pritvora. Moram da naglasim da do pre 10 dana nisu stigli rezultati sa obdukcije koja je odmah po nesreći odrađena. Tužilac je dva puta urgirao da se dostave izveštaji obdukcije, jer tek nakon toga istraga može da se nastavi u vidu saobraćajnog veštačenja, tehničkog pregleda automobila, pa na kraju kod medicinskih veštaka koji treba da daju konačan odgovor zbog čega je nastupila smrt - objašnjava Dušan.

On se prisetio večeri kada se dogodila tragedija, te otkrio da su se lekari do poslednjeg časa borili za život njegovog sina.

- Čitav tim doktora u Urgentnom centru Novi Sad ga je preuzeo čim su ga dovezli. Oni su se toliko trudili oko našeg deteta, proveli su četiri sata u operacionoj sali sa njim. Pokušavali su na sve moguće načine da mu spasu život, ali kada je lekar izašao pitao je: "Ljudi, šta se desilo, kako?! Ovakve povrede mi do sada nismo videli." Bile su užasne, unutražnjih krvarenja jako puno, nisu mogli da mu pomognu. Zbog toga je jako bitno veštačenje saobraćajnih veštaka - kaže neutešni otac.

Podsetimo, kako je posle nesreće rekao doktor Zoran Krulj, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihove ekipe izašle su po prvom prioritetu na lice mesta.

- Zbrinut je muškarac star 30 godina koji je u svesnom stanju prevezen na odeljenje hirurgije UC KCV sa višestrukim povredama, dok je muškarac star 28 godina zadobio teške telesne povrede opasne po život kada je na njega pao semafor. On je u besvesnom stanju prevezen na reanimaciju sa teškim telesnim povredama - rekao je dr Krulj posle nesreće.