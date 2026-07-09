Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu isključili su iz saobraćaja četrdesetosmogodišnjeg vozača "folksvagena" i pedesetčetvorogodišnjeg vozača "renoa" koji su učinili prekršaj nasilnička vožnja .

- Policija je, prilikom kontrole saobraćaja, četrdesetosmogodišnjaka zaustavila u u Bulevaru cara Konstantina i alkotestiranjem utvrdila da je vozio sa 3,56 promila alkohola u organizmu, a u Ulici vojvode Mišića, pedesetčetvorogodišnjaka koji je upravljao vozilom sa 2,62 promila alkohola - piše u saopštenju PU Niš.