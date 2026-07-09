Saobraćajna policija u Nišu isključila je iz saobraćaja dvojicu vozača zbog nasilničke vožnje. Alkotestiranjem je utvrđeno da su imali 3,56 i 2,62 promila alkohola u organizmu.
PU Niš
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu isključili su iz saobraćaja četrdesetosmogodišnjeg vozača "folksvagena" i pedesetčetvorogodišnjeg vozača "renoa" koji su učinili prekršaj nasilnička vožnja.
- Policija je, prilikom kontrole saobraćaja, četrdesetosmogodišnjaka zaustavila u u Bulevaru cara Konstantina i alkotestiranjem utvrdila da je vozio sa 3,56 promila alkohola u organizmu, a u Ulici vojvode Mišića, pedesetčetvorogodišnjaka koji je upravljao vozilom sa 2,62 promila alkohola - piše u saopštenju PU Niš.
Obojica vozača su zadržani i protiv njih su podnete prekršajne prijave.
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