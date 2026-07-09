Kriminalistička policija je tokom pretresa kuće u kojoj osumnjičena boravi pronašla prah za koji se sumnja da je kokain, a slučaj je predat tužilaštvu.
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U PLIŠANU IGRAČKU NAGURALA 55 GRAMA KOKAINA: Pala devojka (20) iz okoline Pančeva, policija pronašla drogu tokom pretresa kuće
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv J. V. (20) iz okoline Pančeva, jer su u kući u kojoj boravi, u plišanoj igrački pronašli 55 grama kokaina.
Ona je osumnjičena da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Pančevu.
Kriminalistička policija je, pretresom kuće u kojoj boravi osumnjičena, u plišanoj igrački, pronašla oko 55 grama praha za koji se sumnja da je kokain.
Protiv osumnjičene će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku,
Kurir.rs
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