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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu podneće krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv J. V. (20) iz okoline Pančeva, jer su u kući u kojoj boravi, u plišanoj igrački pronašli 55 grama kokaina.

Ona je osumnjičena da je izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Pančevu.

Kriminalistička policija je, pretresom kuće u kojoj boravi osumnjičena, u plišanoj igrački, pronašla oko 55 grama praha za koji se sumnja da je kokain.

Protiv osumnjičene će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku,

Kurir.rs

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