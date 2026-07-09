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"Škaljarac" Vuk Lakićević, koji se sumnjiči da je učestvovao u otmici i ubistvu Ilije Krstića iz Leskovca, čiji su ostaci zazidani u tvrđavu Grabovac kod Kotora, pravosnažno je osuđen na godinu dana zatvora zbog toga što je tokom drugog sudskog postupka koji se vodi protiv njega pretio sudiji Višeg suda u Podgorici Vesni Kovačević.

Vuk Lakićević Foto: Privatna arhiva

- Lakićević je u postupku pred Specijalnim odeljenjem Višeg suda u Podgorici, koji se između ostalih vodi i protiv njega zbog krivičnih dela stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo u pokušaju i druga, na suđenju uputio pretnju predsednici sudećeg veća Vesni Kovačević: "Ti, teroristo, pazi se“ - navodi se u saopštenju Osnovnog suda u Podgorici, čija je presuda potvrđenja.

Podsetimo, Lakićeviću koji je inače polubrat Stefana Đukića Mandića koji je trenutno u pritvoru u Ukrajini zbog pokušaja ubistva vođe kavačkog klana Radoja Zvicera u toj državi, u postupku u kom je pretio sudiji sudi se za ubistvo Jovana Klisića i ranjavanje Velizara Gardaševića u Baru.

Stefan Đukić Mandić Foto: Skaj prepiska sa dnevnih novina Dan

Kako je Kurir pisao, u tom postupku za učešće u ovim zločinima, Lakićević se branio sa slobode, ali je imao meru obaveznog javljanja policiji. Međutim, pobegao je neposredno pre nego što je crnogorska policija trebalo da mu stavi lisice na ruke zbog sumnje da bio pripadnik ogranka škaljarskog klana koji stoji iza ubistva Krstića, dvojice "kavčana" u stanu na Majorci, kao i ubistvo Slobodana Šaranovića u Budvi.

Šest dana kasnije, međutim, uhapšen je u Hrvatskoj i pre nekoliko dana je uz ogromne mere obezbeđenja izručen Crnoj Gori.

Podsetimo, crnogorsko tužilaštvo 21. aprila pokrenulo je istragu protiv pripadnika škaljarskog klana zbog sumnje da su po nalogu pokojnih Mileta Radulovića Kapetana i Alana Kožara od 2017. do 2019. izvršili najmanje šest ubistava, odnosno likividirali Krstića, Slobodana Šaranovića, Željka Bulatovića, Marka Sjekloću, Sinišu Vlahovića i Davora Prelevića.

Osim Lakićevića, istragom su obuhvaćeni i njegov brat Stefan Đukić Mandić, zatim Stefan Janković, Lazar Klakor, Predrag Đurićković, Mališa Bubanja i Tripo Ivović.

Ilija Krstić iz Leskovca, u čiju je otmicu i ubistvo direktno umešan, kako se sumnja, likvidiran je u junu 2019, a kao motiv crnogorski istražitelji navode to da su "škaljarci" saznali da je angažovan za ubistvo njihovog saradnika Marka Ljubiše Kana.

Vuk Lakićević, prema naredbi o sprovođenju istrage crnogorskog tužilaštva, poznavao je Krstića i to iskoristio da ga namami da dođe u njegov iznajmljeni stan u Budvi.

- Namamio ga je da dođe uz izgovor da u tom stanu može da boravi kako bi pripremao ubistvo Kana. Po dolasku u stan, međutim, oteo ga je zajedno sa okrivljenima Stefanom Đukićem Mandićem koji mu je polubrat i Stefanom Jankovićem. Zajedno su ga mučili i iznuđivali informacije od njega o delovanju kavačkog klana, a zatim ga odveli na teritoriju Kotora, gde su ga zajedno sa Lazarom Klakorom i Tripom Ivovićem ubili tako što su mu ispalili hitac u glavu - navodi se u istrazi crnogorskog tužilaštva.

Marko Ljubiđa Kan Foto: Filip Filipovic/Adria

Telo ubijenog su potom, kako se navodi, pokušali da unište tako što su ga zapalili, a potom ostatke sakrili u rezervoaru za vodu i zazidali ih u kotorsku tvrđavu, gde su i pronađeni posle šest godina, u maju prošle godine.

Inače, o Lakićeviću u presretnutim porukama preko Skaja, pisao je i osumnjičeni Stefan Đukić Mandić, koji ga prema tvrdnjama tužilaštva, hvali zbog toga što je namestio Leskovčanina, a Leskovčanin im tokom mučenja prizano da u ubistvu Kana treba da učestvuju i Željko Bulatović i Marko Sjekloća. I Bulatović i Sjekloća su, kako se sumnja, ubijeni u junu 2019. na planini Sutorman kod Bara, a njihovi ostaci do danas nisu pronađeni.

Inače, u spisima crnogorskog tužilaštva, pominju se i poruke u kojima vođa "kavčana" Radoje Zvicer, pokušavajući da sazna ko im je "nameštao i ubijao ljude" u decembru 2020. u šifrovanim porukama, govoreći o likivdaciji Ilije Krstića iz Leskovca, pominje izvesnog "Laneta", ali nije precizirano da li misli na uhapšenog Lakićevića.

- A Laneta moramo odrati. A ja sam mislio da je baš dobar momak - piše navodno u presretnutim porukama Zvicer.