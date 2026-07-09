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- Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru je danas donelo naredbu za sprovođenje istrage protiv V. K. (20) iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je u jutarnjim časovima dana 7. jula 2026. godine u mestu Radaljica na planini Goliji izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, kao i protiv S. J. (19) iz Novog Pazara zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru.

Kako navode iz tužilaštva, osumnjičeni V. K. i S. J. saslušani su danas u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je Višem sudu u Novom Pazaru podnelo predlog za određivanje pritvora osumnjičenima.

Inače, za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja zaprećena je kazna od pet do 15 godina zatvora, dok je za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela zaprećeno od šest meseci do pet godina zatvora.

1/6 Vidi galeriju Dečak (15) poginuo na Goliji, ispao iz automobila koji se prevrnuo Foto: RTS Printscreen

Podsetimo, teška saobraćajna nesreća dogodila se 7. jula oko 6.30 časova na planini Goliji, kada je automobil u kojem su se nalazila četvorica mladića iz Novog Pazara, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu, udario u banderu, a potom se prevrnuo.

U nesreći je poginuo D. V. (15), koji je nedavno završio osmi razred osnovne škole. Prema nezvaničnim informacijama, tokom prevrtanja vozila mladić je ispao iz automobila i zadobio povrede od kojih je preminuo.

Kako se saznaje, mladići su se uputili ka Goliji, gde se održavala tradicionalna manifestacija "Sa Golije kolo se vije". Planirali su da kampuju i provedu vreme na planini, ali se putovanje završilo tragično pre nego što su stigli na odredište.

Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni V. K. koji je bio za volanom automobila je policijski službenik, ali u trenutku nesreće nije bio na dužnosti.