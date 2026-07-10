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Osnovni sud u Čačku osudio je D. J. iz Šapca zbog nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda, nakon što je kod njega pronađeno čak 199 kilograma rezanog duvana bez propisane dokumentacije o poreklu i bez dokaza o plaćenoj akcizi.

- Naime, on je tokom 2026. godine u Preljini kod Čačka, u uračunljivom stanju i svestan zabranjenosti svog dela, neovlašćeno nabavio radi prodaje rezani duvan koji se smatra akciznom robom. Duvan je bio upakovan u 20 crnih PVC džakova i smešten u prtljažniku putničkog vozila marke "sitroen C5", navodi se u presudi u koju je agencija RINA imala uvid.

Sud ga je oglasio krivim i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od šest meseci, koju će nakon pravosnažnosti presude izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, uz primenu elektronskog nadzora.

U presudi se navodi da osuđeni ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Ukoliko jednom napusti prostorije duže od šest časova ili dva puta do šest časova samovoljno napusti kuću, sud može odrediti da ostatak kazne izdrži u zatvoru.

Sud mu je izrekao i meru bezbednosti oduzimanja predmeta, pa se trajno oduzima svih 199 kilograma rezanog duvana. Takođe, obavezan je da plati 5.000 dinara troškova krivičnog postupka.