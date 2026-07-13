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Zvuk bokserskog gonga ovog puta nije označavao samo početak borbi. Bio je to poziv na sećanje i obećanje da ime Damjana Raševića (17) neće pasti u zaborav. U Koka-kola parku, pored bazena u Loznici, nedavno je održan prvi Memorijalni bokserski turnir posvećen mladiću čiji je život prekinut prerano pre tačno 6 godina i 7 meseci, u trenutku kada je tek počinjao da ostvaruje svoje sportske snove.

1/6 Vidi galeriju Prvi memorijalni turnir u boksu u znak sećanja na Damjana Raševića Foto: Privatna arhiva

Bokserski klub "Vukovi sa Drine", zajedno sa osnivačem i prvim trenerom kluba Aleksandrom Nikolićem Tarzom, uz podršku prijatelja, organizovao je boksersku reviju koja je organizovala više od 12 borbi u konkurenciji pionira, juniora, omladinaca i seniora u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Ipak, najvažnija pobeda tog dana nije ostvarena u ringu. Bila je to pobeda sećanja nad zaboravom.

Na tribinama, među prijateljima, sportistima i sugrađanima, bila je i Damjanova majka Sanja Marić, koja ni skoro sedam godina nakon tragedije ne krije koliko joj znači što ime njenog sina i dalje živi među ljudima.

- Prvi memorijalni turnir u boksu je sada organizovan u čast mog Damjana. Inače, ovo nije prvi turnir koji se igrao u njegovu čast, prve godine nakon što je poginuo bio je organizovan i fudbalski turnir, međutim, ovo je prvi put da je reč o boksu, s obzirom na to da je Dača trenirao taj sport, zbog čega mi je posebno značajan - rekla je Sanja za Kurir i dodala:

- Bokserski klub "Vukovi sa Drine" su organizovali ovaj turnir, bilo je dosta naroda, i najbitnije od svega, sve je prošlo kako treba.

Nosio ga na haubio više od 20 metara

Podsetimo, mladi bokser Damjan Rašević poginuo je te kobne oktobarske večeri 2019. godine kada se vraćao pešice sa rođendana zajedno sa dvojicom drugara. Tada je na njih velikom brzinom naleteo automobil kojim je upravljao pijani vozač.

Damjan Rašević Foto: Privatna Arhiva

- Udario je mog Damjana, nosio ga više od 20 metara na haubi i odbacio ga pored puta - priseća se Sanja na dan godišnjice smrti sina pre 6 godina i 7 meseci.

Vest koja je usledila bila je poziv koji nijedan roditelj ne želi da dobije.

- Mene je probudio poziv sestre mog bivšeg muža. Samo mi je rekla: "Sanja, ustani, Damjan je imao nesreću". Od šoka sam pitala da li je živ, ali odgovora nije bilo... - prisetila se ona.

U danima koji su usledili porodica je saznala detalj koji Damjanovu priču čini još potresnijom. U poslednjem deliću sekunde, spasio je život svom prijatelju.

- Sećam se da mi je njegov drugar prišao i rekao samo: "Tetka Sanja, izvini!". Tada mi ništa nije bilo jasno, a kasnije su mi ispričali da ga je moj Damjan spasao, gurnuo ga i tako sebi presudio - kaže ona.

Damjan Rašević Foto: Privatna Arhiva

Ni ponašanje vozača posle nesreće porodica nikada nije mogla da razume.

- Damjanovi drugari su mi pričali posle šta se zapravo dogodilo, a vozača su snimile i kamere sa obližnje pumpe. Gledala sam taj snimak, i dalje mi je prizor u glavi. Bio je mortus pijan, kolima se zaleteo pravo na njih, a onda je pobegao sa lica mesta. Kamere su ga snimile kako na pumpi kupuje cigarete, nakon čega se ipak zbog nečega vratio do mesta gde mi je ubio dete. Nije pokušao ni da mu pomogne, samo je tu sačekao policiju koja ga je odmah privela po dolasku - rekla je Sanja.

Presuda koja nije donela mir

Posle dugog i iscrpljujućeg sudskog postupka, porodica Damjana Raševića dočekala je pravosnažnu presudu. Ž.M. (34), vozač "pežoa" koji je u oktobru 2019. godine izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo sedamnaestogodišnji bokser, osuđen je na šest godina zatvorai, kako saznajemo, kaznu već izdržava.

Ali za porodicu izgubljenog dečaka ta presuda nije donela olakšanje.

- Ne znam šta mi je bilo gore, vreme dok sam čekala ili trenutak kada mi je advokat javio da je presuda konačno doneta. Svaka kazna je premala, mog Dače svakako više nema... On je trebalo da dobije osam godina, a dobio je samo šest - rekla je Sanja za Kurir.

Ona je sada istakla da ta kazna ništa ne znači jer Damjana ništa ne može vratiti.

- Ovo je sedma godina kako mog Dače nema, Ž. M. je osuđen i trenutno koliko znam on izdržava kaznu u zatvoru od 6 godina, ali meni to ništa ne znači, Damjana ništa neće vratiti - dodala je naša sagovornica. Iza tih reči stoji sedam godina bola koji ne prolazi.

Damjan Rašević Foto: Privatna Arhiva

Za njegovu porodicu nijedna presuda neće biti dovoljna, niti će vreme izbrisati prazninu koju je ostavio. Ali činjenica da se u njegovu čast okupljaju ljudi, da mladi sportisti nastavljaju da nose vrednosti koje je i sam negovao, daje nadu da će Damjan Rašević zauvek ostati deo lozničkog sporta i grada koji ga nije zaboravio.