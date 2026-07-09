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Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije upućuje apel mladim učesnicima u saobraćaju, njihovim roditeljima i svim građanima da pokažu maksimalnu odgovornost, jer statistički pokazatelji upozoravaju na izuzetno zabrinjavajući trend stradanja mladih na našim putevima.

Od početka godine na putevima u Republici Srbiji ukupno su nastradala 199 lica, od kojih su 52 lica mlađa od 30 godina, što znači da je svaka četvrta osoba koja je izgubila život u saobraćaju bila mladi učesnik u saobraćaju.

Posebno zabrinjava podatak da je samo u toku prethodnih sedam dana život izgubilo sedam mladih učesnika u saobraćaju, što predstavlja ozbiljno upozorenje da je neophodno hitno promeniti odnos prema bezbednosti u saobraćaju.

S obzirom na to da tokom letnjeg perioda sledi veliki broj muzičkih, kulturnih i umetničkih manifestacija, apelujemo na mlade vozače da striktno poštuju propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

Uprava saobraćajna policija u Direkciji policije će u narednom periodu sprovoditi pojačane kontrole, posebno u dane vikenda, sa fokusom na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda.

Kurir.rs

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