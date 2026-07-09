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U noći između srede i četvrtka u Prokuplju došlo je prvo do verbalnog sukoba, a zatim do fizičkog, te je jedan muškarac uzeo nož i drugom naneo teške telesne povrede. On ga je više puta tim nožem isekao.

Nakon što je povređenom ukazana pomoć, prosleđen je na dalje lečenje. Trenutno je u bolnici.

Sve se dogodilo u Ulici Arsenija Čarnojevića, a policija je izašla na lice mesta.

Kako smo saznali, duže vreme muškarci su u svađi.