U Prokuplju je došlo do sukoba dvojice muškaraca, nakon čega je jedan od njih nožem naneo teške telesne povrede drugom.
Hronika
KRVAVI SUKOB U PROKUPLJU! Posle svađe potegao nož i teško ranio muškarca: Povređeni hitno prevezen u bolnicu
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U noći između srede i četvrtka u Prokuplju došlo je prvo do verbalnog sukoba, a zatim do fizičkog, te je jedan muškarac uzeo nož i drugom naneo teške telesne povrede. On ga je više puta tim nožem isekao.
Nakon što je povređenom ukazana pomoć, prosleđen je na dalje lečenje. Trenutno je u bolnici.
Sve se dogodilo u Ulici Arsenija Čarnojevića, a policija je izašla na lice mesta.
Kako smo saznali, duže vreme muškarci su u svađi.
Kurir.rs
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