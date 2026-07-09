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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u selu Gračac kod Vrnjačke Banje.

Do udesa je došlo na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac.

Kako se može videti na fotografijama objavljenim na Instagram stranici "192", dva automobila su poptuno uništena.

Više lica je povređeno, a prema prvim informacijama ima i teže povređenih.

Saobraćaj je obustavljen na toj deonici.

Meštani napominju da se radi o veoma opasnoj deonici puta, te da su nezgode veoma česte na ovom mestu.

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