Hronika
IMA TEŠKO POVREĐENIH: Strašna saobraćajna nesreća kod Vrnjačke Banje - automobili totalno uništeni POGLEDAJTE (FOTO)
Slušaj vest
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u selu Gračac kod Vrnjačke Banje.
Do udesa je došlo na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac.
Kako se može videti na fotografijama objavljenim na Instagram stranici "192", dva automobila su poptuno uništena.
Više lica je povređeno, a prema prvim informacijama ima i teže povređenih.
Saobraćaj je obustavljen na toj deonici.
Meštani napominju da se radi o veoma opasnoj deonici puta, te da su nezgode veoma česte na ovom mestu.
Reaguj
Komentariši