Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u selu Gračac kod Vrnjačke Banje.

Do udesa je došlo na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac.

Kako se može videti na fotografijama objavljenim na Instagram stranici "192", dva automobila su poptuno uništena.

Više lica je povređeno, a prema prvim informacijama ima i teže povređenih.

Saobraćaj je obustavljen na toj deonici.