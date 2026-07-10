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U saobraćajnoj nezgodi "kvadom" koja se dogodila sinoć oko 22 časa u Batajnici kada je vozilo uletelo u kanal, život su izgubila dva mladića Đ. M. (24) i M. M. (25).

Kako se nezvanično saznaje, do nesreće je došlo kada su se tokom vožnje iz do sada neutvrđenih razloga prevrnuli kvadom i upali u kanal.

Na lice mesta brzo su izašle ekipe Hitne pomoći, međutim mladići nisu davali znake života.

Kako se nezvanično saznaje, nesreća se dogodila od strane Avale, u njivama u ataru naselja u nastavku ulice Velike međe i Stevana Simića.

Prijatelj stradalih je pojasnio da su se drugovi tokom popodneva vozili, ali da su u jednom momentu prestali da se javljaju zbog čega je i započeta potraga za njima, a policija je pozvana oko 22 časa.

Traganje je nažalost okončano tragedijom i pronalaskom prevrnutog vozila, a u blizini i tela mladića koji su izgubili život.