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Viši sud u Novom Pazaru odredio je pritvor policijskom službeniku V. K. (20) i S. J. (19), zbog saobraćajne nesreće na Goliji u kojoj je nastradao maloletnik.

Njima je, kako prenose mediji, određen pritvor do 30 dana.

Osumnjičeni V. K. i S. J. su saslušani juče u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

Sumnja se da je V. K. 7. jula u ranim jutarnjim časovima na planini Goliji izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, dok je S. J. osumnjičen za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Automobilom koji se prevrnuo pod dejstvom alkohola upravljao V. K.

Usled prevrtanja 15-godišnjak je ispao iz automobila, dok je drugi maloletnik povređen.

1/6 Vidi galeriju Dečak (15) poginuo na Goliji, ispao iz automobila koji se prevrnuo Foto: RTS Printscreen

Podsetimo, teška saobraćajna nesreća dogodila se 7. jula oko 6.30 časova na planini Goliji, kada je automobil u kojem su se nalazila četvorica mladića iz Novog Pazara, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu, udario u banderu, a potom se prevrnuo.

U nesreći je poginuo D. V. (15), koji je nedavno završio osmi razred osnovne škole. Prema nezvaničnim informacijama, tokom prevrtanja vozila mladić je ispao iz automobila i zadobio povrede od kojih je preminuo.

Kako se saznaje, mladići su se uputili ka Goliji, gde se održavala tradicionalna manifestacija "Sa Golije kolo se vije". Planirali su da kampuju i provedu vreme na planini, ali se putovanje završilo tragično pre nego što su stigli na odredište.

Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni V. K. koji je bio za volanom automobila je policijski službenik, ali u trenutku nesreće nije bio na dužnosti.