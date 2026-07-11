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Na današnji dan, 11. jula 1995. godine, ubijen je Miodrag Miša Nikšić, čovek koji je početkom devedesetih bio jedno od prepoznatljivih imena beogradskog podzemlja i jedan od ljudi koji su ušli u tadašnji fudbal. Nikšić je likvidiran zajedno sa prijateljem Petrom Kotoraninom ispred kafića "Mig" u Hadži Milentijevoj ulici na Vračaru. Napad se dogodio dok su izlazili iz automobila, a napadač je, prema dostupnim informacijama, pucao iz drugog vozila.

Ubistvo Nikšića ostalo je nerasvetljeno. Zvanična istraga nije dobila epilog, a slučaj je godinama ostao jedan od onih koji su pratili priče o obračunima beogradskog podzemlja tokom devedesetih. Njegova smrt bila je i veliki udarac za FK Zvezdaru, klub koji je u kratkom periodu počeo da pravi ozbiljan uspon.

Ko je bio Miodrag Miša Nikšić

Miodrag Nikšić bio je vlasnik lanca kockarnica, bavio se različitim poslovima i početkom devedesetih ulazi u fudbal, u vreme kada su brojni ljudi iz kriminalnog miljea ulagali novac u sportske klubove. Sa kumom Branislavom Trojanovićem Trojketom preuzeo je FK Zvezdaru, klub koji je godinama tavorio u nižim rangovima takmičenja.

Dolaskom Nikšića u klub počinje period njegovog uspona. Zvezdara je iz nižerazrednog fudbalskog kolektiva krenula ka višim rangovima takmičenja, a u sezoni 1992/1993. zauzela je treće mesto u Republičkoj zonskoj ligi i preko baraža izborila plasman u Prvu srpsku ligu.

U vremenu kada su mnogi lokalni klubovi dobijali novu finansijsku snagu zahvaljujući ljudima iz poslovnog i kriminalnog miljea, Zvezdara je postala jedan od primera koliko se brzo mogao promeniti status jednog kluba. Nikšić je u javnosti bio poznat kao kontroverzna figura, ali je njegov ulazak u sport doneo klubu ambicije koje ranije nije imao.

Foto: Boba Nikolić

Dolaskom Nikšića u klub počinje period njegovog uspona. Zvezdara je iz nižerazrednog fudbalskog kolektiva krenula ka višim rangovima takmičenja, a u sezoni 1992/1993. zauzela je treće mesto u Republičkoj zonskoj ligi i preko baraža izborila plasman u Prvu srpsku ligu.

U vremenu kada su mnogi lokalni klubovi dobijali novu finansijsku snagu zahvaljujući ljudima iz poslovnog i kriminalnog miljea, Zvezdara je postala jedan od primera koliko se brzo mogao promeniti status jednog kluba. Nikšić je u javnosti bio poznat kao kontroverzna figura, ali je njegov ulazak u sport doneo klubu ambicije koje ranije nije imao.

Fudbal i kriminal devedesetih Kraj 20. i početak 21. veka u Srbiji obeležila je jaka veza između fudbala, novca i ljudi iz kriminalnog miljea. Mnogi klubovi, posebno oni iz nižih rangova, postajali su mesta gde se ulagao veliki novac i gde su pojedinci pokušavali da izgrade uticaj. Neki klubovi su za kratko vreme pravili neverovatne skokove kroz takmičenja, dovodili kvalitetne igrače i postajali ozbiljni konkurenti. Prodaja fudbalera postala je unosan posao, a sport je često bio prostor u kojem su se ukrštali interesi različitih grupa. U takvom ambijentu nastajala je i priča FK Zvezdare. Klub je, uz podršku Nikšića i Trojanovića, izrastao iz skromnog kolektiva u ambiciozan projekat koji je trebalo da postane mnogo više od lokalne fudbalske priče.

Likvidacija ispred "Miga"

Nikšić je ubijen 11. jula 1995. godine. Tog dana on i Petar Kotoranin napadnuti su ispred kafića "Mig" na Vračaru. Prema dostupnim informacijama, napadač je bio u drugom vozilu i na njih je otvorio vatru dok su izlazili iz automobila.

Ni izvršilac ni nalogodavac ubistva zvanično nisu utvrđeni. Slučaj se i danas vodi kao nerešen, iako su se godinama pojavljivale različite priče o mogućim motivima i ljudima koji bi mogli da stoje iza likvidacije.

Nikšićeva smrt dogodila se u periodu kada su obračuni u beogradskom podzemlju bili česti, a likvidacije poznatih ljudi iz kriminalnog miljea postale deo svakodnevice. Njegovo ubistvo ostalo je jedno od onih koje su obeležile tu epohu.

Dug, sukobi i priče koje nikada nisu potvrđene

Kao mogući motivi ubistva kroz godine su se pominjale različite priče. Jedna od njih odnosila se na navodni dug od 20.000 nemačkih maraka, dok su druge verzije povezivale likvidaciju sa obračunima unutar kriminalnih krugova.

Jusuf Jusa Bulić Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

U pojedinim pričama iz beogradskog podzemlja kao mogući nalogodavac pominjan je Jusuf Jusa Bulić, koji je i sam nekoliko godina kasnije ubijen. Ipak, nijedna od tih tvrdnji nije dobila zvaničnu potvrdu, a ubistvo Miodraga Nikšića ostalo je nerešeno.

Branislav Trojke Trojanović: Kum koji je nastavio projekat i doživeo istu sudbinu

Priča o Miši Nikšiću ne može da se ispriča bez Branislava Trojanovića Trojketa, njegovog kuma i čoveka koji je nakon Nikšićeve smrti preuzeo vođenje FK Zvezdare.

Trojanović je uspeo da nastavi razvoj kluba i napravi ozbiljan sportski kolektiv. Za sedam godina Zvezdara je stigla put od Beogradske zone do Prve savezne lige, što je bio najveći uspeh u istoriji kluba. Kroz klub su prošli i igrači koji su kasnije napravili ozbiljne karijere, među kojima su Ivica Kralj, Ivan Ranđelović i Marko Dević.

Planiran je bio i veliki stadion sa 12.000 sedišta koji je trebalo da nosi ime "Miodrag Miša Nikšić". Međutim, ni Trojanović nije izbegao sudbinu svog kuma.

On je ubijen 21. jula 2001. godine. Nepoznati napadač ispalio je na njega osam hitaca iz pištolja sa prigušivačem dok je kretao na put. Njegova smrt dodatno je uzdrmala klub, koji je ubrzo počeo da se suočava sa finansijskim problemima i na kraju prestao da postoji.

Miša Nikšić i trag jedne krvave epohe

Miodrag Miša Nikšić ostao je upamćen kao jedna od figura koje su obeležile period kada su se kriminal i fudbal u Srbiji opasno približili. Njegova priča nije samo priča o jednoj likvidaciji, već i o vremenu u kojem su lokalni klubovi preko noći postajali veliki projekti, a ljudi koji su ih finansirali često postajali mete obračuna.

Ubistvo 11. jula 1995. godine otvorilo je jedan od najkrvavijih nizova likvidacija ljudi povezanih sa fudbalom u Srbiji. Decenijama kasnije, pitanje ko je ubio Mišu Nikšića i dalje nema zvaničan odgovor.