Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, u saradnji sa PU za grad Beograd i PU u Šapcu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, uhapsili su U. M. (32) iz ovog grada i M. M. (32) iz Uba, zbog postojanja osnova sumnje da su 8. jula u Šapcu izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju Milana Ostojića Sandokana (51), saopštio je MUP.