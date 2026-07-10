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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, u saradnji sa PU za grad Beograd i PU u Šapcu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, uhapsili su U. M. (32) iz ovog grada i M. M. (32) iz Uba, zbog postojanja osnova sumnje da su 8. jula u Šapcu izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju Milana Ostojića Sandokana (51), saopštio je MUP.

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Foto: MUP RS

Osumnjičenima, koji se terete i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, biće određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs

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