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HAPŠENJE ZBOG POKUŠAJA UBISTVA SANDOKANA: Policija u vikendici privela dvojicu
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, u saradnji sa PU za grad Beograd i PU u Šapcu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, uhapsili su U. M. (32) iz ovog grada i M. M. (32) iz Uba, zbog postojanja osnova sumnje da su 8. jula u Šapcu izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju Milana Ostojića Sandokana (51), saopštio je MUP.
Foto: MUP RS
Osumnjičenima, koji se terete i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, biće određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Kurir.rs
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