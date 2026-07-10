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Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv Saše V. zbog postojanja opravdane sumnje da je 12. maja 2026. godine na podmukao način lišio života oštećenog A.N. u restoranu "27", kao i jer je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju.

Podsetimo, reč je o ubistvo Aleksandra Nešovića.

- Saši V. se optužnicom na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Optužnicom su obuhvaćeni i Mario S., Nenad L., Petar U., Vuk Š. i Dejan S. kojima se na teret stavlja po jedno krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, zbog postojanja opravdane sumnje da su prikrivanjem tragova krivičnog dela pomagali Saši V. da ne bude otkriven - saopšteno je iz VJT u Beogradu.

Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, a tužilaštvo je predložilo sudu da Saši V, Mariu S, Nenadu L, Vuku Š. i Dejanu S. produži pritvor.

1/5 Vidi galeriju Automobil kojim se dovezao i dalje parkiran ispred Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić

Kako se navodi, postoji opravdana sumnja da je Saša V. 12. maja neovlašćeno nosio pištolj, najverovatnije marke “Crvena zastava 9mm 999” i najmanje 10 metaka kalibra 9h19mm za čije držanje i nošenje nije imao dozvolu nadležnog organa, a u kojem se nalazio okvir napunjen municijom, tako što je pomenuti pištolj prilikom izlaska iz kuće zadenuo za pojas, pa ga je tokom celog dana nosio na više lokacija.

- U večernjim časovima došao je u restoran “27” gde je na podmukao način lišio života oštećenog A.N, tako što je oštećenog, koji je posle kraće rasprave napustio restoran, pozvao telefonom i plačnim glasom mu rekao “brate, molim te vrati se, ništa loše nisam mislio kada sam ti rekao nemoj da se mrštiš”, “ti si moj brat, ne želim nikakvu zlu krv, želim samo da budemo dobra braća”- navodi se.

Nešović koji je, kako se dodaje, poverovao u reči okrivljenog Saše Vukovića da ima dobru nameru, oko 23:14 časova se vratio svojim vozilom u restoran, pa je seo za sto sa okrivljenim Vukovićem. U jednom trenutku okrivljeni je, navodi se, kleknuo na desno koleno kako bi oštećenom stavio do znanja da navodno želi da se pomire.

Saša Vuković Boske Foto: Facebook

- Nakon toga je izvadio pištolj i ispalio najmanje 10 hitaca u oštećenog A.N. i to 4-5 hitaca u pravcu grudi i stomaka, pa je nakon kraće pauze nastavio da puca u pravcu ramena i vrata oštećenog i pogodio ga sa najmanje 10 projektila. Na taj način mu je naneo višestruke polimorfne povrede u vidu 14 ustrelina (šest zastrelina, osam prostrelina) i jednu okrzotinu koje su nastale dejstvom projektila ispaljenih iz ručnog vatrenog oružja i veći broj rana - saopšteno je šta je utvrđeno tokom istrage.

Nakon što je Saša V. izvršio navedeno krivično delo, Mario S. je, kako se sumnja, u noći između 12. i 13. maja na zahtev Saše V. došao u restoran kako bi pokupio njegove stvari i to novac i prsluk koji je Saša V. ostavio, pa je sa okrivljenima Nenadom L, Petrom U. i Vukom Š. rasklanjao čaše i stolnjake, skupljao čaure, te je telo oštećenog A.N. zajedno sa okrivljenima Sašom V. i Nenadom L. stavio u ćebe, izneo iz restorana i ubacio u automobil Nenada L, marke “Hyundai Santa Fe”.

1/7 Vidi galeriju Uviđaj na Senjaku Foto: MUP/VJT BG

Potom je vozilo odvezao do Stare Pazove i zajedno sa telom oštećenog A.N. predao vozilo okrivljenom Dejanu S, te tražio od njega da telo negde zakopa.

Takođe, Mario S. je, kako se sumnja, sa Ostružničkog mosta u reku bacio određeni broj čaura, čaše, fitnes sat koji je pripadao pokojniku i opuške od tompusa, nakon čega se vratio u restoran “27”, gde se ponovo našao sa okrivljenim Sašom V, nakon čega su zajedno napustili restoran.

- ​Nenad L, Petar U. i Vuk Š. su zajedno sa okrivljenim Mariom S. skupljali čaure koje potiču od pištolja kojim je izvršeno krivično delo, te je Nenad L. zajedno sa okrivljenim Sašom V. i Mariom S. stavio u ćebe telo oštećenog A.N, pa su ga sva trojica izneli iz restorana i ubacili u njegov automobil marke “Hyundai Santa Fe”. Nakon što su se okrivljeni Saša V. i Mario S. udaljili, Nenad L. je zajedno sa Vukom Š. i Petrom U. očistio tragove krvi u restoranu, a kada su se okrivljeni Saša V. i Mario S. ponovo vratili nakon nekog vremena, svi su napustili restoran “27” - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Dejan S. se, kako se opravdano sumnja, 13. maja po nalogu okrivljenog Saše V. dovezao do Stare Pazove vozilom marke “Nissan X-Trail”, gde se našao sa okrivljenim Mariom S, te su tom prilikom razmenili vozila, tako da je Dejan S. preuzeo vozilo marke “Hyundai Santa Fe” u kojem se nalazilo telo oštećenog A.N, a tom prilikom mu je okrivljeni Mario S. tražio da zakopa telo oštećenog.