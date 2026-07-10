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Pripadnici takozvanog vračarskog klana, prema presretnutim porukama sa Skaj aplikacije za koju tužilaštvo tvrdi da su je razmenjivali okrivljeni, slavili su uz rakiju ranjavanje nekadašnjeg pripadnika voždovačkog klana Andrije Zarića 27. novembra 2020. u centru Beograda. U porukama koje su navodno razmenjivali iste večeri, u kontekstu pucnjave na Zarića, pominjali su pokojnog Nenada Grujovića, zvanog Crni Gruja i njegovu udovicu.

Podsetimo, pripadnici vračarskog klana, kako se navodi, mesecima su planirali likvidaciju Zarića, pratili ga i pokušavali da lociraju gde se kreće. Kobne večeri, napadač ga je sačekao ispred zgrade u Durmitorskoj u kojoj je živeo sa udovicom Crnog Gruje i hitac u njega.

Iako se u optužnici kao motiv planiranja likvidacije, za koju su bili spremni da plate 50.000 evra, pominje koristoljublje, pripadnici kriminalne grupe navodno sz Zariću zamerali što je posle samoubistva Nenada Grujovića Gruje, kom je posle smrti dao čak i čitulju, ušao u ljubavnu vezu s njegovom udovicom Ninom. Inače, Grujović je nastradao padom sa terase stana na prvom spratu u novembru 2018. i on se dovodio u vezu sa takozvanom Kekinom grupom.

Nenad Grujović Crni Gruja Foto: Kurir



Kobne večeri, kada je Zarić upucan, pripadnici vračarskog klana navodno su razmenjivali poruke:

- Brate, izupucavao ga Bosanac u Dalmatinskoj! Skačem od sreće! Samo da ga je pokidao!

- Za ovo omerta, nikom živom u životu! Zbog budućnosti, ovo zanmo mi i niko više!

- Samo da nije jedan ili dva metka, navijam za 10. Još i da dobije koronu u bolnici.

- Znaš kako sam srećan! Samo da vidimo koliko je metaka dobio i da platimo Međedu.

Inače, Međed kog pominju u porukama, prena navodima tužilaštva je okrivljeni Dario Đorđević, zvani Dekster koji je trenutno u zatvoru u Austriji. Njegova uloga, prema optužnici, bila je da angažuje "pucača". Dok su još čekali informacije o težini povreda koje je zadobio Zarić, pripadnici "vračarskog klana" navodno su proslavljali pucnjavu uz rakiju i planirali nova krivična dela.

- Pisao mi je stari ker da ne brinem. Rekao sam ti da su ludi. Rekao sam mu da se ne hvali da su umešani, zbog dalje akcije. Ima klince nove, da ga poprave.

- Pa eto, čim izađe iz bolnice neka ga čekaju opet, on to neće očekivati.

- Pravda je spora ali dostižna. Srećan sam, svaka nam čast obojic brate. G je ponosan na nas sto posto - piše u jednoj od poruka u kojoj pripadnici vračaraca komentarišu pokušaj ubistva Zarića, ali pominju i G najverovatnije misleći na Crnog Gruju:

- Mnogo sam voleo i poštovao našeg druga G.

- Brate, jedan je G ludak

- Jeste, kralj je bio, veliki kralj, jedan jedini.

- On je trebao da bude rođen u srednjem veku, da ide okolo sa buzdovanom i mačem.

- Al je voleo pištolje.

Zarić ostavio udovicu zbog pucnjave? Pripadnici vračarskog klana, navodno su u decembru, posle ranjavanja Zarića dobili poruke koje je njegova devojka Nina razmenjivala sa izvesnim muškarcem kog oni zovu nadimkom "Klempa". U porukama, udovica Crnog Gruje i devojka Andrije Zarića osbbu koju zove "kume" pita da li je nešto čuo.

- Niko ništa ne priča - odgovara joj on, na šta se Nina Grujović žali da je ostavio dečko.

- On se meni više ne javlja a kamo li da ga vidim. Izgleda da on stavrno misli da sam ja razlog. Kume ostsavim me dečko - žali mu se ona, na šta joj odgovara "šta da ti kažem, možda mu je tako lakše".

Pripadnici vračarskog klana, kako tvrdi tužilaštvo, na ove njene poruke komentarišu da je ona "bagra i ku..a":

- Znaš koliko mi drago što je ostavio

- Mi plan ne menjamo?

- Pun gas

1/5 Vidi galeriju Andrija Zarić Foto: Ilija Ilić



U presretnutoj komunikaciji potom pominju i izvesnog Vuka karatistu, i osobu pod nadimkom Arkan uz konstataciju da bi "mogli i njega", ali da je ipak bolje da se "kazni na drugi način", tako što će Grujovićevoj "deci da kupi stan" ali i Grujinu udovicu, koja je u to vreme bila u vezi sa Zarićem.

- Išla mu u posetu kretenka, bila budna do 5-6.

- Najradije bi i nju kaznio. Glupa je, u tome je problem veliki. Isprebijao bi je samo.

Narednog dana, pripadnici kriminalne grupe, kako proizilazi iz poruka, saznali su da Zarić nije teško ranjen i da ga je pogodio samo jedan metak u nogu, zbog čega su bili razočarani i pucača nazivali nadimcima "glupi bosanac, retard, gluperda" jer je "ispomašivao sve" i s leđa ga pogodio jednim metkom u nogu.

- Idem sad sa onom ribom da se vidim. Načeli smo ga, što je bi rekao G biće u doživotnom ropstvu.

- Grešniku je ovo početak kraja.

Andrija Zarić, inače, nekada se povezivao sa takozvanim voždovačkim klanom. Javnosti je početkom dvehiljaditih bio poznat i kao veliki zavodnik i bivši dečko tada popularne voditeljke Sandre Drašković, zvane Sani Armani.

- Bilo u novinama da je veliki zavodnik i da izlazi sutra iz bolnice - piše u jednoj od poruka koju su vračarci razmenili narednog dana, a potom slede i poruke u kojima pripremaju novi napad na Zarića:

- Mislim da će na Ledine da ide, tamo mu je keva.

- Da mu noge pokidaju?

- Da gađaju od pupka na dole, po kukovima i nogama, slobodno nek ispale oba klinca po 20.

Među sobom komentarišu i da su sigurni da Ćoravi, kako Zarića oslovljavaju u komunikaciji, zna zašto je dobio metke.

- Vidim novine pišu, aludiraju kao zavodnik, i pominju druga.

- Treba preko nekog da mu se naglasi da nikada neće biti ostavljen na miru. Mrzim ga što nije izmasakriran.

- Sledeći put sledi mu masakr.

- Gotov je, postaje lovina!

Inače, Zarić je svedočio pred Specijalnim sudom u Beogradu i tada se nije pridružio krivičnom gonjenju pripadnika takozvanog "vračarskog klana".