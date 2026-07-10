PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV VESELINA MILIĆA ZBOG NEPRIJAVLJIVANJA UBISTVA NA SENJAKU: U službenu belešku nije upisao da su Baja i Boske bili u sukobu?
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je podnelo Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv Veselina Milića zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i krivično delo falsifikovanje službene isprave.
- Postoji opravdana sumnja da je 12. maja 2026. godine kao službeno lice - pomoćnik direktora policije i načelnik Policijske uprave za grad Beograd, svesno propustio da prijavi krivično delo teškog ubistva za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti, a za koje krivično delo se može izreći kazna teža od 5 godina zatvora - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Veselina Milić je, kako se sumnja, vlasnik restorana “27” okrivljeni Nenad L., 12. maja nakon 23 časa pozvao putem aplikacije “whatsApp” da mu kao policajcu kog lično poznaje i u koga ima poverenja prijavi da je u njegovom restoranu ubijen A.N, a što okrivljeni Milić nije nikome prijavio.
Podsetimo, reč je o ubistvo Aleksandra Nešovića Baje, za čije je ubistvo optužen Saša Vuković Boske.
- Takođe, postoji opravdana sumnja da je 13. maja u službenim prostorijama Biroa načelnika PU za grad Beograd u službenu ispravu - službenu belešku MUP RS, DP, PU za grad Beograd uneo neistinite podatke, kao i da nije uneo određene važne podatke. On je neistinito uneo da se 12. maja 2026. godine u restoranu “27” slučajno sreo sa okrivljenim Sašom V, iako ga je prethodno lično pozvao da dođe u restoran. Kao neistinit uneo je i podatak da se iste večeri u restoranu pojavio A.N, da je prišao blizu njegovog stola, demonstrativno odmaknuo glavom, okrenuo se i otišao, iako je A.N. imao kratku verbalnu raspravu sa njim i Sašom V. - navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje da se sumnjiči da pored toga, "nije uneo važne podatke i to da je sa okrivljenim Sašom V. porodični prijatelj, da mu je poznato da je između Saše V. i A.N. postojao konflikt, zbog kog je Sasa V. strahovao za svoju bezbednost i da ga je lično pozvao u restoran “27”, a da je preko posrednika pozvao A.N. u restoran “27” kako bi pokušao da ih pomiri".
- Takođe u službenu belešku nije uneo da ga je 12. maja u večernjim časovima, nakon što je napustio restoran, pozvao vlasnik restorana Nenad L. da ga obavesti da ima veliki problem i da je u njegovom restoranu ubijen A.N, a koji podaci su mogli biti od uticaja na blagovremeno postupanje policije - saopšteno je iz VJT u Beogradu.