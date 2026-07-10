Podsetimo, reč je o ubistvo Aleksandra Nešovića Baje, za čije je ubistvo optužen Saša Vuković Boske.

​- Takođe, postoji opravdana sumnja da je 13. maja u službenim prostorijama Biroa načelnika PU za grad Beograd u službenu ispravu - službenu belešku MUP RS, DP, PU za grad Beograd uneo neistinite podatke, kao i da nije uneo određene važne podatke. On je neistinito uneo da se 12. maja 2026. godine u restoranu “27” slučajno sreo sa okrivljenim Sašom V, iako ga je prethodno lično pozvao da dođe u restoran. Kao neistinit uneo je i podatak da se iste večeri u restoranu pojavio A.N, da je prišao blizu njegovog stola, demonstrativno odmaknuo glavom, okrenuo se i otišao, iako je A.N. imao kratku verbalnu raspravu sa njim i Sašom V. - navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje da se sumnjiči da pored toga, "nije uneo važne podatke i to da je sa okrivljenim Sašom V. porodični prijatelj, da mu je poznato da je između Saše V. i A.N. postojao konflikt, zbog kog je Sasa V. strahovao za svoju bezbednost i da ga je lično pozvao u restoran “27”, a da je preko posrednika pozvao A.N. u restoran “27” kako bi pokušao da ih pomiri".