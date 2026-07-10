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Komšije i prijatelji otkrili su za Kurir detalje nesreće, ali i višečasovne potrage koju je pokrenuo otac poginulog mladića. Kako tvrde, u večernjim časovima podignuta je uzbuna kako bi se što pre provačli Đ.M. i M.M. Poznane su sve hitne službe koje su se odmah po pozivu uključile u potragu, međutim, kraj drame zavrčio se najtužnijim vestima.

Prijatelj stradalih je pojasnio da su se tokom popodneva vozili, ali da su u jednom momentu prestali da se javljaju zbog čega je i započeta potraga za njima, a policija je pozvana oko 22 časa. Traganje je nažalost okončano tragedijom i pronalaskom prevrnutog vozila, a u blizini i tela mladića koji su izgubili život.

1/4 Vidi galeriju Put kojim su išli Đ.M. i M.M. Foto: Kurir

Kako su ispričali za Kurir, sinoć je oko mesta nesreće bilo opsadno stanje.

- Od jutros samo prolaze automobili, svi pitaju za njih. Ovde je sinoć sve bilo blokirano - policija, Hitna pomoć, kamioni, ljudi u nekim posebnim odelima. Strašno! Ja poznajem Mićka, Đoleta ne. Mnogo fin dečko, moj unuk se družio sa njim. Oni, koliko ja znam, nisu prijatelji nego rođaci, žive blizu i ceo život se druže, a eto, obojica nastradaše - rekla nam je meštanka Nada i dodala:

- Oni su koliko sam čula nestali oko 17 časova popodne, a pronašli su ih kasno uveče. Nije ovo neosvetljen deo, odnosno bio je i dalje dan, ali je tamo u njivama sve zaraslo, pa verovatno nisu videli kanal. Otac jednog mladića je sve vreme bio tamo i tražio ih, ali i drugi ljudi su se brzo uključili u potragu. Mladi i zdravi ljudi, velika je to tuga.

Prema nezvaničnim saznanjima, beživotna tela dvojice momaka pronađena su u kanalu. Hitna pomoć je bila na licu mesta, ali nisu davali znake života.

1/10 Vidi galeriju Mesto nesreće Batajnica Foto: Kurir

Komšija koji živi u blizini otkrio nam je da je porodica nastradalog momka spremala svadbu za svog naslednika. Pripreme za veselje, koje je bilo planirano za sledeću nedelju, bilo su u punom jeku. Umesto svatova, roditelji dočekuju ljude koji dolaze da izjave saučešće.

- Đorđe je trebalo da se ženi uskoro. Imao je verenicu, ona je devojka van sebe, ne zna šta ju je snašlo. Živeo je sa porodicom tu u Busijama. Lep dečko, dobar, druželjubiv. Imućna su porodica, kuća im je kao zamak, ali sada je zavijena u crno. Od jutros ljudi dolaze da izjave saučešće. Sve vrvi od rodbine i prijatelja, niko ne može da veruje da Đoleta više nema. Poznavao sam ga, nismo bili bliski, ali imamo zajedničke prijatelje.