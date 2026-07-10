PRVE SLIKE SA MESTA NESREĆE U BATAJNICI Mladići vozili kvad po njivi, upali u jedva vidljiv kanal, meštani otkrili detalje: Trebalo je da se ženi za 10 dana...
Đ. M. (24) i M. M. (25) poginuli su u saobraćajnoj nesreći na kvadu u naselju Busije u Batajnici. Dvojica mladića vozili su se izuzetno po nepristupačnom terenu, kroz njive koje se nalaze na kraju ulice Velike međe BB, kada im se kvad iz za sada nepoznatog razloga prevrnuo i završio u kanalu, a meštani ovog naselja i dalje su u šoku.
Komšije i prijatelji otkrili su za Kurir detalje nesreće, ali i višečasovne potrage koju je pokrenuo otac poginulog mladića. Kako tvrde, u večernjim časovima podignuta je uzbuna kako bi se što pre provačli Đ.M. i M.M. Poznane su sve hitne službe koje su se odmah po pozivu uključile u potragu, međutim, kraj drame zavrčio se najtužnijim vestima.
Prijatelj stradalih je pojasnio da su se tokom popodneva vozili, ali da su u jednom momentu prestali da se javljaju zbog čega je i započeta potraga za njima, a policija je pozvana oko 22 časa. Traganje je nažalost okončano tragedijom i pronalaskom prevrnutog vozila, a u blizini i tela mladića koji su izgubili život.
Kako su ispričali za Kurir, sinoć je oko mesta nesreće bilo opsadno stanje.
- Od jutros samo prolaze automobili, svi pitaju za njih. Ovde je sinoć sve bilo blokirano - policija, Hitna pomoć, kamioni, ljudi u nekim posebnim odelima. Strašno! Ja poznajem Mićka, Đoleta ne. Mnogo fin dečko, moj unuk se družio sa njim. Oni, koliko ja znam, nisu prijatelji nego rođaci, žive blizu i ceo život se druže, a eto, obojica nastradaše - rekla nam je meštanka Nada i dodala:
- Oni su koliko sam čula nestali oko 17 časova popodne, a pronašli su ih kasno uveče. Nije ovo neosvetljen deo, odnosno bio je i dalje dan, ali je tamo u njivama sve zaraslo, pa verovatno nisu videli kanal. Otac jednog mladića je sve vreme bio tamo i tražio ih, ali i drugi ljudi su se brzo uključili u potragu. Mladi i zdravi ljudi, velika je to tuga.
Prema nezvaničnim saznanjima, beživotna tela dvojice momaka pronađena su u kanalu. Hitna pomoć je bila na licu mesta, ali nisu davali znake života.
Komšija koji živi u blizini otkrio nam je da je porodica nastradalog momka spremala svadbu za svog naslednika. Pripreme za veselje, koje je bilo planirano za sledeću nedelju, bilo su u punom jeku. Umesto svatova, roditelji dočekuju ljude koji dolaze da izjave saučešće.
- Đorđe je trebalo da se ženi uskoro. Imao je verenicu, ona je devojka van sebe, ne zna šta ju je snašlo. Živeo je sa porodicom tu u Busijama. Lep dečko, dobar, druželjubiv. Imućna su porodica, kuća im je kao zamak, ali sada je zavijena u crno. Od jutros ljudi dolaze da izjave saučešće. Sve vrvi od rodbine i prijatelja, niko ne može da veruje da Đoleta više nema. Poznavao sam ga, nismo bili bliski, ali imamo zajedničke prijatelje.
- Moji su sada otišli da izjave saučešće prijateljima. Đorđe i Mićko su poginuli na mestu. Nisu videli kanal od trave. Kažu da su išli brže i da su samo propali. Nemam reči da opišem tugu. Đorđe ima dva brata, a najcrnje je što je za deset dana trebalo da mu bude svadba - rekla nam je u suzama prijateljica poginulog.