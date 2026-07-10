Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, zaplenili su 58,3 kilograma marihuane i uhapsili N. K. (29) iz Beograda.

Dvadesetdevetogogišnjak lišen je slobode zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

droga Novi Sad Foto: Mup

Pregledom kombija kojim je upravljao osumnjičeni, a koji je zaustavljen u Sremskoj Kamenici, inspektori novosadske kriminalističke policije pronašli su u torbama ukupno 52 paketa marihuane.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Ne propustiteHronikaPRED POLICIJOM BACIO KESICU SA DROGOM! Uhapšen muškarac iz Novog Sada!
IMG_20260317_090423.jpg
HronikaPOLICIJA ZAPLENILA POLA KILOGRAMA AMFETAMINA U BATOČINI Zaustavili vozilo zbog rutinske kontrole, a razotkrili proizvodnju i prodaju droge
policija.jpg
HronikaUHAPŠEN MUŠKARAC U VELIKOM GRADIŠTU Proizvodio i prodavao drogu, u kući pronađena ogromna količina opijata
policija.jpg
HronikaKOKAIN KRIO U "ŠKODI": Policija zaustavila dilera u Inđiji, osmah mu određen pritvor!
Kokain