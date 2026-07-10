Policija u Novom Sadu zaplenila je 58,3 kilograma marihuane i uhapsila N. K. (29) zbog neovlašćene proizvodnje droge.
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ZAPLENJENO SKORO 60 KILOGRAMA DROGE Uhapšen Beograđanin u Novom Sadu (foto)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, zaplenili su 58,3 kilograma marihuane i uhapsili N. K. (29) iz Beograda.
Dvadesetdevetogogišnjak lišen je slobode zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
droga Novi Sad Foto: Mup
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Pregledom kombija kojim je upravljao osumnjičeni, a koji je zaustavljen u Sremskoj Kamenici, inspektori novosadske kriminalističke policije pronašli su u torbama ukupno 52 paketa marihuane.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
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