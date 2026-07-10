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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, zaplenili su 58,3 kilograma marihuane i uhapsili N. K. (29) iz Beograda.

Dvadesetdevetogogišnjak lišen je slobode zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

1/5 Vidi galeriju droga Novi Sad Foto: Mup

Pregledom kombija kojim je upravljao osumnjičeni, a koji je zaustavljen u Sremskoj Kamenici, inspektori novosadske kriminalističke policije pronašli su u torbama ukupno 52 paketa marihuane.