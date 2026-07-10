Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su M. J. (32), zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

Sumnja se da je M. J. u noći između četvrrtka i petka ušao u traktor sa prikolicom parkiran ispred jedne kuće u okolini grada, startovao ga ključem koji je bio u bravi i odvezao se van naselja.

Policija ga je u jednom trenutku zaustavila i ustanovila da se radi o ukradenom vozilu.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaSUDARILI SE AUTOBUS, KOMBI I AUTO, PA BUKNUO POŽAR: Teška saobraćajna nesreća na putu kod Rume, troje povređeno! (foto)
policija vatrogasci
HronikaTELO PRONAĐENO U POODMAKLOJ FAZI RASPADANJA: Novi detalji jezivog ubistva A. L. (47) iz Stare Pazove: "Dva meseca bio sakriven u porodičnoj kući"
Screenshot 2026-07-06 193624.png
HronikaKOMŠIJE OTKRILE ŠTA SE DEŠAVALO NEPOSREDNO PRE ZLOČINA U RUMI: "Kuća je bila zatvorena, ali čuli smo priče" Ove dve stvari probudile NOVU MISTERIJU (FOTO)
collage.jpg
HronikaSASLUŠANI OTAC I SIN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO U RUMI: Otkriveno da se tinejdžer tereti za još jedno teško krivično delo - šok za šokom!
collage.jpg