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Veće Specijalnog suda u Beogradu koje vodi postupak protiv pripadnika takozvanog "vračarskog klana" donelo je odluku danas da Ognjenu Draškoviću pritvor bude zamenjen jemstvom od 483.870 evra u nekretninama i kućnim pritvorom sa nanogicom u kom će biti u Kraljevu.

Takođe, veće je donelo odluku da pritvor bude ukinut okrivljenom Đorđu Kneževiću ali uz meru zabrane napuštanja Srbije. Međutim, kako je saopštila sudija Svetlana Aleksić, Knežević se danas neće naći na slobodi, pošto će biti poslat na odsluženje kazne od tri godine zatvora, na koju ga je u drugom predmetu osudio Viši sud u Beogradu.

- Cenili smo sve okolnosti, trajanje pritvora, kao i fazu postupka - rekla je sudija Aleksić obrazlažući ovu odluku.

Ognjen Drašković, inače, optužnicom se tereti da je učestvovao u planiranju ubistva Strahinje Savića u zatvoru u Bjelom Polju. Kao organizatori planiranja likvidacije Savića, koji je navodno za ovaj klan učestvovao u likvidaciji Aleksandra Šarca u Tržnom centru Ušće, označeni su Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer.

Vušović i Šarac Foto: Instagram, Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva

Podsetimo, tužilaštvo tvrdi da su planirali ubistvo saradnika jer su posle njegovog hapšenja u Crnoj Gori saznali da je odlučio da progovori i otkrije sve što zna crnogorskoj policiji. Navodno, pokušali su da ga otruju cijanidom koji su mu stavili u pečenje koje je Saviću u pritvor odnela sestra. Međutim, Savić je preživeo jer je, kako su sumnjali "vrelo pečenje apsorbovalo otrov".

- Interesantno je da je Savić nedavno izručen iz Crne Gore i da mu se sada sudi zajedno sa ostalim pripadnicima klana, koji su kasnije planirali da ga ubiju - podseća sagovornik Kurira.

Inače, na samom početku današnjeg suđenja pripadnicima takozvanog vračarskog klana za reč se javio Nikola Kačarević, muž starlete Tamare Đurić, kom je sud ranije ukinuo pritvor uz jemstvo od više od pola miliona evra i nanogicu, ali je on i dalje u pritvoru jer iako je upisana hipoteka na nekretnine koje su njegovi prijatelji položio kao garanciju još uvek nije pravosnažna.

- Dobio sam informaciju od mog advokata Luke Nikolića da su hipoteke upisane u sredu, nije mi jasno zbog čeka nisam pušten još - pitao je sudsko veće Kačarević čim su ga zatvorski stražari iz boksa za optužene uveli u najveću sudnicu Specijalnog suda.

Sudija mu je pojasnila da rešenje o upisu hipoteka mora da postane pravosnažno, i da pošto se nepokretnosi koje je dao kao jemstvo ne vode na njega, vlasnici moraju da se odreknu prava žalbe "bez obzira na to da li su mu prijatelji ili kumovi".

Podsetimo, početkom juna veće Specijalnog suda u Beogradu donelo je odlkuku da Kačareviću pritvor u kom je od novembra 2022. bude zamenjen kućnim pritvorom s elektronskom nanogicom i jemstvom u nekretninama od preko pola miliona evra.

Podsetimo, kao "kauciju", prijatelji njega i njegove supruge dali su kuće u Ljuboviji i Smederevskoj palanci, kao i stan na Vračarau.

Šarac, Kačarević i Tamara Đurić Foto: ATAIMAGES, Privatna Arhiva



Kačarević je, podsetimo, optužen da je kao pripadnik vračarskog klana na čiijem su čelu prema optužnici bili Nikola Vušović i odbegli Radoje Zvicer, učestvovao u ubistvu svog prijatelja Aleksandra Šarca, tako što je vođi klana, Vušoviću, za 6.000 evra dojavljivao informacije o mestima na kojima se sastaje sa Šarcem. Šarac je podsetimo, ubijen posle sastanka sa Kačarevićem u Tržnom centru Ušće 17. oktobra 2020.

Inače, u vreme kada je, kako se navodi u optužnici, Kačarević bio sa Šarcem u "Ušću", Tamara Đurić bila je na ručku sa njegovom udovicom Sanjom Šarac. Supruga optuženog Kačarevića, saslušana je kao svedok pred Specijalnim sudom u Beogradu.