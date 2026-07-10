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Na magistralnom putu kod Užica došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali kamion i dva putnička vozila.

Prema prvim informacijama, udes je izazvao velike zastoje, a kolona vozila koja se formirala nakon sudara duga je više od dva kilometra.

Za sada nije poznato da li u nesreći ima povređenih osoba, kao ni stepen eventualnih povreda učesnika. Ekipe nadležnih službi su na terenu i obavljaju uviđaj.