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Na magistralnom putu kod Užica došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali kamion i dva putnička vozila.

Prema prvim informacijama, udes je izazvao velike zastoje, a kolona vozila koja se formirala nakon sudara duga je više od dva kilometra.

Za sada nije poznato da li u nesreći ima povređenih osoba, kao ni stepen eventualnih povreda učesnika. Ekipe nadležnih službi su na terenu i obavljaju uviđaj.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje, kao i da, ukoliko mogu, koriste alternativne pravce dok se saobraćaj ne normalizuje.

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