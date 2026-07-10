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Stefan i Andrijana iz Srbije, koji trenutno rade u Americi, povređeni su u saobraćajnoj nesreći 4. jula u Čatamu na Kejp Kodu, u američkoj saveznoj državi Masačusets, kada se automobil zakucao u vespu na kojoj su se nalazili dok su se vraćali sa posla. Njihov poslodavac je pokrenuo humanitarnu akciju za pomoć srpskim državljanima u koju su se uključili stanovnici Čatama i lokalne organizacije.

Restoran meksičke kuhinje "Kodo", u kom su zaposleni Stefan i Andrijana, odlučio je da prihod od prodaje hrane 9. jula donira za pomoć mladim radnicima. Putem platforme "GoFundMe" do srede ujutru prikupljeno je više od 16.000 dolara.

- Ova deca mnogo rizikuju kada dolaze ovde i ostavljaju svoje porodice. Ne mogu dovoljno da naglasim koliko je važno da osećaju da ovde imaju proširenu porodicu - rekao je Džo Džonston, menadžer zadužen za poslovanje u kompaniji CHG, ugostiteljskoj grupaciji koja poseduje "Kodo" i druge lokalne restorane.

Dodao je da se javila i organizacija PALS for Life iz Čatama, koja pruža podršku radnicima u uslužnim delatnostima, piše "Kejp Kod tajms".

Stefanu slomljena ključna kost, Andrijanu čeka operacija

Džonston je rekao da su radnici, čija prezimena nisu saopštena, momak i devojka u ranim dvadesetim godinama, stigli u junu i trebalo je da rade do oktobra.

Oboje se i dalje nalaze u bolnici Kejp Kod - Stefanu je slomljena ključna kost, dok su Andrijani naprsli pršljenovi i ima unutrašnje krvarenje. Džonston je dodao da bi ona možda mogla da bude podvrgnuta operaciji i rehabilitaciji zbog povrede leđa nakon saobraćajne nesreće.

Prema njegovim rečima, par je nosio kacige i rančeve koji su imali reflektujuće trake radi bolje vidljivosti koje im je obezbedila jedna od organizacija koje pomažu studentima na programu J-1. Oni su dvoje od oko 50 radnika na programu J-1 koji rade u objektima kompanije CHG. Prethodnih godina procenjivalo se da je na Kejp Kod dolazilo između 4.000 i 5.000 radnika na letnjim programima.

Kurir.rs/Blic/Cape Code Times

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