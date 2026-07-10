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Na magistralnom putu kod sela Ljubiš, u pravcu Zlatibora, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali teretni kamion i dva putnička vozila.

Prema informacijama sa lica mesta, vozila su nakon sudara ostala na kolovozu, zbog čega je saobraćaj potpuno obustavljen, a u oba pravca formirana je velika kolona.

"Čekamo već oko sat vremena, kolona je ogromna. Prema informacijama koje imamo, zastoj će potrajati još najmanje pola sata", rekao je za RINU jedan od vozača koji se našao na ovoj deonici.

Na fotografijama sa mesta nezgode vidi se kamion koji je preprečio veći deo kolovoza, kao i dva oštećena automobila. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je u sudaru bilo povređenih.

Vozačima koji su krenuli ka Zlatiboru savetuje se dodatni oprez, strpljenje i korišćenje alternativnih pravaca ukoliko je to moguće.