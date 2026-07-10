U saobraćajnoj nezgodi u Apatinu povređene su tri devojčice koje su se vozile na električnom skuteru. Nakon sudara sa kombijem prevezene su u bolnicu.
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TEŠKA NESREĆA U APATINU: Tri devojčice povređene u sudaru električnog skutera i kombija, hitno prebačene u somborsku bolnicu
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APATIN - Danas oko 18 časova na raskrsnici Srednje i ulice Nikole Tesle u Apatinu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene tri devojčice.
Sve tri su bile na električnom skuteru koji se kretao sporednom ulicom Nikole Tesle i, ne poštujući pravo prvenstva prolaza, u raskrsnici bočno udario u kombi, koji je bio na glavnom putu.
Tri devojčice na električnom skuteru udarile u kombi u Apatinu, imaju teške povrede Foto: Kurir.rs/J.M.
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Nakon ukazane prve pomoći, devojčice su hitno prebačene u somborsku bolnicu na dalje zbrinjavanje. Nezvanično saznajemo da imaju teške telesne povrede.
Kurir.rs
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