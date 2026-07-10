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Vozač kamiona B. L. iz Novog Pazara preminuo je u Bugarskoj, a prema nezvaničnim informacijama ipak nije reč o ubistvu.

Naime, na kamionu je došlo do kvara, nakon čega se vozač sagnuo kako bi pokušao da otkloni problem.

Iako se ranije pojavila informacija da je ubijen i da je njegovo telo pronađeno pored kamiona, takve tvrdnje za sada nisu potvrđene.

Okolnosti tragedije još nisu zvanično saopštene, a nadležni organi u Bugarskoj utvrđuju sve činjenice i okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.