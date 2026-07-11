Hronika
MUŠKARAC PRONAĐEN S PROSTRELNOM RANOM GLAVE U BAČKOJ PALANCI! Hitno prevezen u bolnicu, lekari mu se bore za život
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Muškarac M. S. (28) pronađen je u petak popodne sa prostrelnom ranom u predelu glave na obali jezera Bager u Bačkoj Palanci.
Kako piše lokalni portal, muškarac je sa povredama opasnim po život prevezen na dalje lečenje i nalazi se u životno ugroženom stanju.
Na licu mesta nalaze se pripadnici policije i forenzička ekipa, koji obavljaju uviđaj i utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog događaja.
Kurir.rs/BAP VESTI
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