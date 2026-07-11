POSLE MISTERIOZNE SMRTI U BUGARSKOJ, JOŠ JEDAN VOZAČ IZ SRBIJE NAĐEN MRTAV: Užas na Gradini, telo pronađeno zgnječeno ispod vozila
Novopazarac Harun B. tragično je nastradao na graničnom prelazu Gradina, nakon što je tokom pokušaja popravke kamiona došlo do kvara na vazdušnom jastuku, usled čega se vozilo spustilo i usmrtilo 70-godišnjeg vozača.
Tragedija se dogodila na graničnom prelazu Gradina u sredu, nešto posle 18 sati, a tom prilikom život je izgubio Novopazarac Harun B. (70), nakon iznenadnog kvara na kamionu.
Prema informacijama do kojih je došla redakcija Sandžaka Danas, nesreća se dogodila u sredu u večernjim satima, nešto posle 18 časova. Harun B. je tokom vožnje primetio kvar na kamionu, zbog čega je zaustavio vozilo i izašao kako bi utvrdio o čemu je reč.
Kako navode izvori, u jednom trenutku došlo je do pucanja vazdušnog jastuka (nivelatora vešanja), usled čega se kamion iznenada spustio. Muškarac je ostao je priklješten ispod vozila i preminuo je na licu mesta od zadobijenih povreda.
Nadležni organi obavili su uviđaj i utvrđuju sve okolnosti ove tragedije. Prema dosadašnjim informacijama, reč je o nesrećnom slučaju, izazvanom tehničkim kvarom na kamionu.
- Ova tragedija izazvala je i određenu zabunu u javnosti, budući da su pojedini mediji pomešali ovaj slučaj sa ubistvom mladog Novopazarca B. Latovića (24), čije je telo pronađeno na području graničnog prelaza Kapetan Andreevo između Bugarske i Turske. Reč je o dva potpuno različita događaja koja nisu međusobno povezana. Dok je Harun B. (70) nastradao usled nesrećnog slučaja prilikom pokušaja popravke kamiona na graničnom prelazu Gradina, okolnosti smrti B. Latovića i dalje su predmet istrage nadležnih organa - prenosi Sandžak danas.
Podsećamo, smrt mladog kamiondžije iz Novog Pazara potresla je ceo region. Nadležni bugarski organi istražuju okolnosti tragedije, dok porodica i prijatelji čekaju odgovore o tome šta se dogodilo kod graničnog prelaza Kapitan Andrejevo.
Telo B.L. (24) pronađeno je u blizini graničnog prelaza Kapitan Andrejevo, na izlazu iz Bugarske prema Turskoj. Nadležni bugarski organi vode istragu, a uzrok i okolnosti njegove smrti za sada nisu zvanično saopšteni.
Prema informacijama do kojih je došla redakcija portala Sandžak danas, B. L. je kamion ostavio na turskoj strani graničnog prelaza, nakon čega je pešice prešao u Bugarsku. Iz za sada neutvrđenih razloga udaljio se od graničnog područja, a njegovo telo kasnije je pronađeno ispod nadvožnjaka.
Porodica i prijatelji navode da su nakon pregleda kamiona pronašli novac od prethodne ture, zbog čega smatraju da pljačka nije bila motiv događaja. U blizini mesta gde je pronađeno telo nalazi se i kazino, ali za sada nema zvaničnih informacija koje bi taj podatak dovele u vezu sa slučajem.
Posebnu nedoumicu izaziva činjenica da još nije poznato zbog čega je mladić napustio kamion i prešao na bugarsku stranu granice. Upravo na to pitanje porodica, prijatelji i javnost očekuju odgovor nakon završetka istrage.
Nezvanične informacije koje kruže u javnosti govore o sumnji da je B.L. usmrćen nasilnim putem, ali te tvrdnje za sada nisu potvrđene od strane nadležnih institucija. Zbog toga se konačni zaključci očekuju nakon obdukcije i rezultata istrage koju vode bugarski istražni organi.
Smrt mladog Novopazarca izazvala je veliku tugu među njegovim sugrađanima. Društvene mreže preplavljene su porukama saučešća i oproštaja, dok mnogi izražavaju nadu da će istraga rasvetliti sve okolnosti ovog tragičnog događaja.
Vest o smrti Haruna B. potresla je Novi Pazar, gde je bio poznat kao dugogodišnji profesionalni vozač. Njegova iznenadna smrt rastužila je porodicu, prijatelje i brojne kolege. Porodici Haruna B. upućujemo iskreno podršku i dovu.
Kurir.rs/Sandžak Danas