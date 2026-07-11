Od početka godine u Srbiji zabeleženo je više od 12.500 požara. MUP apeluje na građane da ne pale travu i rastinje kako bi zaštitili prirodu.
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VIŠE OD 12.500 POŽARA OD POČETKA GODINE: MUP apeluje građanima da ne pale travu i rastinje
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Od početka godine u Srbiji zabeleženo je više od 17 hiljada vanrednih događaja. Oko 12,5 hiljada bili su požari, a gotovo 7,5 hiljada izbilo je na otvorenom prostoru.
Dovoljna je jedna varnica da se zapali čitavo polje.
Jedan trenutak nepažnje može da ugrozi živote, kuće i prirodu.
Zato Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje i ne lože vatru u šumama i na njihovim obodima.
Spaljivanje trave, niskog rastinja i ostataka useva zakonom je zabranjeno i kažnjava se novčanim kaznama.
Podsećamo da je loženje vatre u šumi i na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume dozvoljeno samo na posebno obeleženim mestima.
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