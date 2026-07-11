TEŠKA NESREĆA KOD TRSTENIKA! Žena poginula, njeni ćerka i sin povređeni: Vozač prešao u suprotnu traku i izazvao direktan sudar
Žena R.N.B. je stradala dok je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, a njeno dvoje dece zadobilo je povrede.
Prema nezvaničnim saznanjima, nesreća se dogodila oko 23.50 sati u mestu Ribnik kod Trstenika.
Usled težine povreda nesrećna žena je preminula na licu mesta, dok su njeni ćerka i sin zadobili telesne povrede.
Kako se saznaje, osumnjičeni vozač (29) je kolima prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa ženom.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Trsteniku, uhapsili su M. P. (29) iz Trstenika, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
- Sumnja se da je on, sinoć oko 23,50 časova, na putu između Trstenika i Kruševca, upravljajući „folksvagenom“, prešao na drugu stranu puta i direktno se sudario sa vozilom „siroen“, kojim je upravljala četrdestrogodišnja žena, koja je podlegla povredama na mestu saobraćajne nesreće - navodi se u saopštenju.
Putnici u „sitroenu“, devetnaestogodišnja devojka zadobila je teške, dok je sedamnaestogodišnji mladić, zadobio lake telesne povrede.
Lake telesne povrede zadobio je i osumnjičeni.
Povređenima je ukazana medicinska pomoć u kruševačkoj Opštoj bolnici.
M. P., je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku.
Automobil koji je vozila nesrećna žena je smrskan do neprepoznatljivosti. Od siline udarca vozilo kojim je upravljala je sletelo sa puta, a otpali su mu točkovi i cela limarija.