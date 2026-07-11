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Na auto-putu Miloš Veliki od Pakovraća ka Požegi, posle tunela Laz tokom dana došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je prema prvim nezvaničnim informacijama sa terena poginula jedna ženska osoba, a još dvoje je povređeno.

- Najverovatnije je osoba koja je vozila beli pežo, beogradskih registarskih oznaka izgubila kontrolu, automobil se isprevrtao. Prema za sada nezvanično dobijenim informacijama, jedna osoba je poginula, a dve su povređene, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Na lice mesta odmah su stigle ekipe policije, Hitne pomoći ali i ekipa vatrogasaca - spasilaca koji su iz smrskanog vozila izvlačili putnike.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nesreće.

Kurir/Rina

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