UHAPŠEN NAVODNI SARADNIK KAVAČKOG KLANA Policija pronašla više od četiri kilograma droge, oduzela tri skupocena automobila (foto)
Luka Todorović (24) iz Podgorice, navodni saradnik kavačkog klana, uhapšen je nakon što je policija kod njega pronašla više od četiri kilograma droge - kilogram kokaina, tri kilograma marihuane, ekstazi.
Iz Uprave policije saopštili su da su službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala realizovali ciljanu akciju usmerenu na suzbijanje delovanja organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih operativno interesantnih lica, sprečavanje neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, kao i identifikaciju i procesuiranje lica koja se bave tzv. uličnom distribucijom narkotika.
- Preduzimajući intenzivne operativne i kriminalističke aktivnosti, policijski službenici su, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode L.T. (24) iz Podgorice, operativno interesantno lice blisko jednoj ćeliji visokorizične organizovane kriminalne grupe, kod kojeg je pronađeno i oduzeto više od 4,2 kilograma opojnih droga, i to oko jedan kilogram kokaina, oko 3,2 kilograma marihuane, kao i 190 tableta sintetičke droge MDMA (ekstazi). Prilikom ciljane kontrole L.T. pronađena je veća pvc kesa u kojoj su se nalazila tri pakovanja sa oko jedan kilogram kokaina - kazali su iz UP.
Objašnjavaju da su daljim preduzimanjem mera i radnji, a na osnovu naredbe nadležnog suda, izvršeni pretresi na više lokacija koje koristi taj osumnjičeni, uključujući porodičnu kuću u mestu Rogami, kao i šest putničkih motornih vozila.
- Pretresom vozila marke Seat pronađena su tri veća pvc pakovanja sa oko 3,2 kilograma marihuane, četiri pvc pakovanja sa ukupno 190 tableta ekstazija, kao i dve digitalne vage sa tragovima bele praškaste materije za koju se sumnja da je opojna droga. Pretresom vozila marke BMW pronađeno je jedno pakovanje kokaina, kao i 5.890 eura za koje se sumnja da potiču iz vršenja krivičnih dela. U prtljažniku blindiranog vozila marke Audi pronađen je rezervni par registarskih oznaka koje pripadaju tom vozilu, kao i jedan par registarskih oznaka Republike Mađarske, čije će poreklo biti predmet daljih provera - saopšteno je.
Ističu da su od Todorovića privremeno oduzeta četiri automobila, među kojima i skupocena vozila marki Audi (blindirano vozilo sa specijalnim stepenom zaštite), BMW, i vozilo marke Seat radi sprovođenja daljih provera i veštačenja.
- Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, a nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih materijalnih dokaza, L.T. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - kazali su iz UP.
(Vijesti)