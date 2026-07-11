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Teška saobraćajna nesreća dogodila se na nemačkom auto-putu A6, kada je, prema prvim informacijama, vozač kamiona zaspao za volanom i udario u vozilo putarske službe koje se nalazilo u zaustavnoj traci.

Prema prvim informacijama, u kabini kamiona su bila dvojica vozača iz Čačka, koji su prošli bez povreda. 

Kabina kamiona potpuno je smrskana, a pričinjena je ogromna materijalna šteta.

Uviđajem će biti poznato više detalja nesreće. 

Kurir.rs/Rina

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