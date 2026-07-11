Težak udes dogodio se na nemačkom auto-putu A6 kada je vozač kamiona zaspao i udario u vozilo putarske službe. Iako je kabina teretnjaka potpuno smrskana, dvojica vozača iz Čačka koji su se nalazili unutra nekim čudom su prošli bez ikakvih povreda
Stravičan sudar
(FOTO) STREPNJA NA AUTO-PUTU U NEMAČKOJ! Vozač kamiona zaspao za volanom pa udario u putare! U potpuno SMRSKANOJ KABINI bila dvojica Čačana - evo kako su prošli
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se na nemačkom auto-putu A6, kada je, prema prvim informacijama, vozač kamiona zaspao za volanom i udario u vozilo putarske službe koje se nalazilo u zaustavnoj traci.
Prema prvim informacijama, u kabini kamiona su bila dvojica vozača iz Čačka, koji su prošli bez povreda.
Kabina kamiona potpuno je smrskana, a pričinjena je ogromna materijalna šteta.
Uviđajem će biti poznato više detalja nesreće.
Kurir.rs/Rina
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