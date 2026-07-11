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U teškoj nesreći koja se danas desila na deonici auto-puta od Pakovraća ka Požegi, u blizini tunela Laz, jedna ženska osoba je nastradala a dve su povređene i prevezene u Opštu bolnicu u Čačku.

- Na urgentno-prijemno odeljenje primljene su dve ženske osobe povredjene u saobraćajnom udesu koji se dogodio na autoputu. Prva pacijentkinja sa teškim telesnim povredama grudnog koša primljena u jedinicu intenzivne nege. Dok je druga sa povredom glave takođe primljena u jedinicu intenzivne nege, potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

U teškoj nesreći učestvalo je jedno vozilo beogradskih registarskih oznaka.

Pretpostavlja se da je osoba koja je izgubila kontrolu iz za sada nepoznatih razloga izgubila kontrolu nad volanom, a vozilo se na auto-putu prevrnulo nekoliko puta.

Kurir/Rina

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