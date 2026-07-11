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Vuk Vulević, uhapšen je u jednom beogradskom restoranu, nakon višemesečne potrage.

Za Vulevićem je bila raspisana Interpolova poternica, a kako se saznaje prilikom hapšenja kod sebe je imao lažna dokumenta.

Kako smo ranije pisali, prema nezvaničnim informacijama iz bezbednosnih krugova, istražitelji su verovali da se krije na teritoriji Beograda i da navodno iza njega stoje kavčani koji ga čuvaju, što mu omogućavalo da izbegne hapšenje, preneo je Blic.

Ko je Vuk Vulević Podsećamo, Vulević je nedavno dospeo u fokus javnosti, nakon što su u okviru potrage, policijski službenici iz Bijelog Polja, Berana i Kolašina sproveli koordinisanu akciju na severu Crne Gore i pretresli više lokacija koje se dovode u vezu sa Vulevićem i njemu bliskim licima. - Pretresom objekta i šireg terena pronađeni su pištoljske čaure, improvizovana meta za gađanje vatrenim oružjem, kao i veći broj ispaljenih projektila na stablu na kome je meta bila postavljena - saopštili su iz policije.

1/5 Vidi galeriju U potrazi za Vukom Vulevićem pronađeni kokain, čaure, mete i prokrijumčareno vozilo Foto: Uprava policije Crne Gore

Već hapšen u Beogradu Vulević je hapšen još 2004. godine u Beogradu zbog sumnje na falsifikovanje dokumenata. Njegov tadašnji branilac, advokat Nebojša Milosavljević, potvrdio je ranije da ga je zastupao u tom postupku. Međutim, prema njegovim rečima, presuda u Srbiji nije doneta jer je Vulević prebačen u Podgoricu. U tom periodu njegovo ime pojavilo se i u istragama koje su se odnosile na ubistvo Duška Jovanovića, osnivača i glavnog urednika podgoričkog dnevnog lista "Dan", ali protiv njega nikada nije pokrenut sudski postupak za to krivično delo.

Uspon nakon slabljenja velikih klanova Prema navodima crnogorskih medija, nakon višegodišnjeg obračuna i brojnih hapšenja pripadnika škaljarskog i kavačkog klana, došlo je do preraspodele uticaja u podzemlju Crne Gore. U tom kontekstu pominje se grupa okupljena upravo oko Vuka Vulevića, za koju pojedini izvori tvrde da je značajno ojačala svoj položaj i uticaj

Dovođen u vezu sa više teških krivičnih dela Tokom godina Vulević je pominjan u nekoliko značajnih istraga. Bio je optužen da je zajedno sa Zlatkom Ajkovićem 1999. godine u Cirihu ubio Faiza Kadrića.Takođe se teretio za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, kao i za šverc kokainaiz Venecuele. U tim predmetima kasnije je oslobođen optužbi.

Crnogorska policija ga je pominjala i kao jednog od mogućih učesnika u ubistvu Duška Jovanovića, ali protiv njega nikada nije pokrenut sudski postupak za to krivično delo. Njegovo ime našlo se i u dokumentaciji istrage dvostrukog ubistva na Veruši iz 2020. godine, kada su ispred jedne vikendice ubijeni Nemanja Prelević i Danilo Peković.Vulević je u tom predmetu saslušavan u svojstvu lica od interesa za istragu.