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Devojka (20) izbodena je večeras nešto posle 21 čas u parku kod Vukovog spomenika u Beogradu.

Prema prvim informacijama, intervenisala je ekipa Hitne pomoći koja je devojku prevezla na reanimaciju u Urgentni centar.

Devojka ima teške telesne povrede, nezvanično saznaje "Blic".

Kako prenose mediji ubodena je u vrat i stomak.

Policija je nakon kraće potrage uhapsila muškarca koji je napao devojku, prenosi "Telegraf". 

Kurir.rs

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