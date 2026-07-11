Prava drama odigrala se večeras u parku kod Vukovog spomenika u Beogradu, gde je jedna devojka zadobila teške telesne povrede nakon što je izbodena u vrat i stomak
Ubadanje
DEVOJKA (20) IZBODENA U VRAT I STOMAK! Horor kod Vukovog spomenika: Hitno prevezena u Urgentni centar, evo gde je napadač!
Slušaj vest
Devojka (20) izbodena je večeras nešto posle 21 čas u parku kod Vukovog spomenika u Beogradu.
Prema prvim informacijama, intervenisala je ekipa Hitne pomoći koja je devojku prevezla na reanimaciju u Urgentni centar.
Devojka ima teške telesne povrede, nezvanično saznaje "Blic".
Kako prenose mediji ubodena je u vrat i stomak.
Policija je nakon kraće potrage uhapsila muškarca koji je napao devojku, prenosi "Telegraf".
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši