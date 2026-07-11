Mlada devojka T. P. (20) bori se za život nakon što je večeras divljački napadnuta u parku kod Vukovog spomenika u Beogradu
Detalji napada
LEKARI SE BORE ZA ŽIVOT DEVOJKE (20) IZBODENE KOD VUKOVOG SPOMENIKA! Detalji stravičnog napada u Beogradu: Zadobila jezive rane u vrat i grudni koš!
Slušaj vest
Devojka T. P. (20) koja je večeras napadnuta i izbodena u parku kod Vukovog spomenika zadobila je teške telesne povrede i lekari se bore za njen život.
Zadobila je jezive ubodne rane, dva uboda u grudni koš i jedan u vrat.
Prema prvim saznanjima, intervenisala je ekipa Hitne pomoći koja je devojku prevezla na reanimaciju u Urgentni centar.
Policija je nakon kraće potrage — uhapsila muškarca koji je napao devojku.
Kurir.rs/Blic
Reaguj
Komentariši