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Devojka T. P. (20) koja je večeras napadnuta i izbodena u parku kod Vukovog spomenika zadobila je teške telesne povrede i lekari se bore za njen život.

Zadobila je jezive ubodne rane, dva uboda u grudni koš i jedan u vrat. 

Prema prvim saznanjima, intervenisala je ekipa Hitne pomoći koja je devojku prevezla na reanimaciju u Urgentni centar.

Policija je nakon kraće potrage — uhapsila muškarca koji je napao devojku.

Kurir.rs/Blic

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