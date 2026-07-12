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Kako je Kurir pisao, reč je o Vuku Vuleviću iz Berana za kojim je bila raspisana međunarodna poternica Interpola Podgorica za krivična dela organizovanje kriminalne grupe i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, Krivičnog zakona Crne Gore.

Vuk Vulević Foto: MUP Srbije

- Pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za posebne akcije i Policijske uprave za grad Beograd, Interventne jedinice 92, realizovali su akciju hapšenja na teritoriji Republike Srbije, postupajući u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima - saopštio je MUP.

Međunarodna policijska saradnja, postupanje po međunarodnim poternicama i razmena informacija sa partnerskim službama predstavljaju redovan i značajan segment borbe protiv organizovanog kriminala. Ipak, radi preciznog informisanja javnosti, neophodno je jasno razlikovati međunarodnu saradnju od operativnog rada koji je neposredno doveo do lociranja, planiranja i realizacije konkretnog hapšenja.