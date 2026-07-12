Više informacija moguće je pronaći na sajtu www.mup.gov.rs
MUP
KONKURS ZA PRIJEM NOVIH KANDIDTATA U JZO OTVOREN DO SUTRA: Mirnoća, disciplina i spremnost čine razliku u trenucima koji su najvažniji
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Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije raspisalo je konkurs za prijem 100 kandidata u Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), a rok za podnošenje prijava traje do sutra, 13. jula 2026. godine.
- Kada drugi vide događaj, ti vidiš zadatak. Mirnoća, disciplina i spremnost čine razliku u trenucima koji su najvažniji. Ako želiš da budeš deo Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, prijavi se na konkurs - navodi se na Instagram stranici MUP Srbije.
U obajvi još jednom podsećaju sve zainteresovane kandidate, koji ispunjavaju propisane uslove, da je konkurs otvoren do 13. jula, a da više informacija mogu pronaći na sajtu www.mup.gov.rs
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