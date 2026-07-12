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Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije raspisalo je konkurs za prijem 100 kandidata u Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), a rok za podnošenje prijava traje do sutra, 13. jula 2026. godine.

- Kada drugi vide događaj, ti vidiš zadatak. Mirnoća, disciplina i spremnost čine razliku u trenucima koji su najvažniji. Ako želiš da budeš deo Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, prijavi se na konkurs - navodi se na Instagram stranici MUP Srbije.