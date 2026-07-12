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Više od 1.300 saobraćajnih prekršajaotkriveno je tokom samo 12 sati pojačane policijske kontrole na putevima i ulicama širom Šumadijskog okruga. Rezultati akcije pokazali su da veliki broj vozača i dalje ne mari za ograničenja brzine, dok su pojedinci za volan seli sa više od dva promila alkohola u krvi.

Akciju su pripadnici Policijske uprave Kragujevac, u saradnji sa Upravom saobraćajne policije, sproveli od subote, 11. jula, u 17 časova do nedelje, 12. jula, u pet sati ujutru, na najfrekventnijim saobraćajnicama.

Najviše prekršaja odnosilo se na prekoračenje dozvoljene brzine. Policija je sankcionisala čak 1.116 vozača koji su vozili brže nego što je dozvoljeno.

Pojas nije koristilo 34 vozača i putnika, dok je 16 osoba uhvaćeno kako upravlja vozilom pod dejstvom alkohola. Kažnjena su i dvojica vozača zbog nepropisnog preticanja, 18 vozača dvotočkaša, kao i deset pešaka zbog različitih prekršaja.

Posebno drastičan slučaj zabeležen je kada je policija zaustavila pedesetsedmogodišnjeg vozača „mercedesa“, koji je na deonici na kojoj je brzina ograničena na 80 kilometara na sat vozio čak 168 kilometara na sat.

Dodatno zabrinjava činjenica da je ovaj vozač za volan seo iako mu je ranije izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Saobraćajna policija isključila je iz saobraćaja i zadržala dvojicu vozača zbog nasilničke vožnje.

Foto: Kurir/T.I.

Pedesetčetvorogodišnji vozač „nisana“ upravljao je automobilom sa čak 2,71 promil alkohola u organizmu, dok je kod pedesetsedmogodišnjeg vozača „golfa“ izmereno 2,47 promila.

Protiv svih učesnika u saobraćaju koji su počinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Iz Policijske uprave Kragujevac još jednom su apelovali na vozače da poštuju saobraćajne propise, brzinu prilagode uslovima na putu i ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola, jer samo jedna neodgovorna odluka može ugroziti veliki broj života.