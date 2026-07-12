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Devojka T. P. (20) teško je povređena sinoć nešto posle 21 čas u parku kod Vukovog spomenika u Beogradu, nakon što ju je, prema saznanjima Kurira, nožem napao mladić sa kojim je prethodno bila u jednom kafiću u blizini.

Prema prvim informacijama, na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Povređena devojka hitno je prevezena u Urgentni centar, gde je smeštena na reanimaciju. Kako nezvanično saznajemo, zadobila je teške telesne povrede, ubodena je u vrat i grudi, a lekari se bore za njen život.

Foto: Kurir

Prema rečima izvora upoznatog sa slučajem, dramatičnom napadu prethodila je svađa.

- Momak i devojka bili su u jednom kafiću preko puta Vukovog spomenika. Među njima je u jednom momentu izbila svađa, nakon čega su zajedno izašli napolje. Međutim, sukob se tu nije završio, već je postao još ozbiljniji. U jednom trenutku mladić je izvadio nož i devojku izbo po vratu i grudnom košu. Hitna pomoć i policija stigle su veoma brzo, dok je osumnjičeni pobegao niz Ruzveltovu ulicu. Ipak, nakon kraće potrage, policija ga je ubrzo locirala i uhapsila - kaže izvor Kurira.

Prema dosadašnjim informacijama, devojka je zadobila dva uboda u telo i jedan u vrat. Njeno zdravstveno stanje je teško, a okolnosti koje su dovele do napada biće utvrđene daljom istragom.

- Devojka se i dalje nalazi u kritičnom stanju, životno je ugrožena, a lekari neprestano prate njeno stanje - kaže izvor Kurira.

Građani koji su se u tom trenutku zatekli u blizini parka kod Vukovog spomenika kažu da su bili potreseni prizorima kojima su prisustvovali.

- Čula sam šta se desilo i nemam reči. Strašno je da se ovakve stvari događaju usred grada, među toliko ljudi. Međutim, dobro je i to što je sve ovo prekriveno kamerama, sve su snimile sigurno - rekla je jedna Beograđanka za Kurir dan nakon užasa.

Foto: Kurir

Jedan očevidac, inače taksista koji je sinoć bio na stajalištu u blizini Vukovog spomenika, kaže da je situacija u prvi mah delovala potpuno nejasno.

- Bilo je baš dramatično. Mi parkiramo taksi vozila u blizini i odjednom smo videli da se stvara velika gužva. U prvi mah nismo znali šta se događa, stigla je policija, a ubrzo i Hitna pomoć. Tek posle nekoliko minuta smo čuli da je devojka izbodena. Iskreno, svi smo ostali u šoku - rekao je taksista koji se zatekao u blizini mesta napada.

Foto: Kurir

Dodaje da je čitavo područje vrlo brzo bilo blokirano.

- Za nekoliko minuta bilo je puno policijskih vozila i interventne. Videlo se da je situacija ozbiljna. Scena je bila kao iz filma - kaže on.

Ekipa Kurira razgovarala je i sa zaposlenima u kafiću koji se nalazi u blizini mesta događaja. Oni navode da nemaju saznanja o samom incidentu.

- Ne znamo ništa o tome što se dogodilo, jer se incident nije desio u lokalu, već napolju. Policija je radila svoj posao - kratko je rekao za Kurir jedan od zaposlenih.

Opkolili ga

Inače, napadač je ubrzo uhapšen dok je pokušavao da pobegne, a drugi očevidac ispričao je kako je izgledalo hapšenje osumnjičenog svega nekoliko trenutaka nakon napada.

Foto: Kurir

- Bili smo u blizini kada je uhapšen muškarac koji je izbo devojku. Sve se odigralo svega nekoliko metara od mesta gde je ona napadnuta. Pokušao je da pobegne, ali su ga pripadnici Interventne jedinice brzo opkolili. U Ruzveltovoj ulici bila su parkirana četiri policijska džipa, a još nekoliko vozila nalazilo se kod Vukovog spomenika. Sve se odigralo za veoma kratko vreme - ispričao je očevidac.