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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko podneva na magistralnom putu BistricaNova Varoš, u neposrednoj blizini kamenoloma, kada su se iz za sada neutvrđenih razloga sudarila dva putnička vozila.

- Na lice mesta odmah su upućene ekipe policije i Hitne pomoći, koje zbrinjavaju povređene učesnike nezgode. Prema prvim informacijama sa terena, udar je bio snažan, a na automobilima je pričinjena velika materijalna šteta - kazao je jedan od očevidaca za agenciju RINA.

Saobraćaj na ovoj deonici odvija se usporeno, zbog čega se vozačima savetuje dodatni oprez i poštovanje instrukcija policijskih službenika.

Policija obavlja uviđaj, nakon kojeg će biti poznate sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara, kao i tačan broj i stepen povreda učesnika nezgode.

Kurir.rs/RINA

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